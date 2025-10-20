Miks Galvanovskis piedāvā jaunu versiju Raimonda Paula dziesmai “Es aiziet nevaru”
Mūziķis Miks Galvanovskis piedāvā jaunu versiju leģendārajai Raimonda Paula dziesmai - “Es aiziet nevaru”.
Miks norāda: “Raimonda Paula dziesma “Es aiziet nevaru” ar Vizmas Belševicas vārdiem vienmēr ir bijusi viena no manām mīļākajām latviešu dziesmām, ko nekad iepriekš nebiju uzdrošinājies izpildīt. Ar dziesmas oriģinālo Mirdzas Zīveres versiju biju pavadījis savās austiņās jau vairākus gadus un pēc viena pasākuma, kur Mirdza pienāca pie manis apsveicināties un izteica atzinīgus vārdus par dzirdētu interviju ar mani, es beidzot uzdrošinājos to izpildīt. Jau pēc pirmā koncerta, kur tā izskanēja roka aranžijā, cilvēki man pieprasīja dziesmas ierakstu un šeit nu mēs esam pēc vairāk kā gada kopš dziesma skan koncertos. Esmu neizsakāmi priecīgs, ka mēs to beidzot esam ierakstījuši un varam nodot klausītājiem!”
Viņš pateicas Guntaram Račam, kurš palīdzēja šo dziesmu nogādāt līdz Maestro, kurš dziesmas versiju noklausījās un apstiprināja.
Ierakstā klavieru partiju iespēlējis izcilais pianists Matīss Žilinskis, ģitāras jaudīgo soliņu iespēlējis Kristens Kupčs, basu Jānis Narbuts un bungas Mārcis Briška. Ieraksts un videoklips tapis “Auss” studijā, kur to palīdzējis ierakstīt Pauls Dāvis Megi un video formātā iemūžinājis Valdis Krūmiņš.
Jau novembrī norisināsies Mika pirmā lielā koncerttūre “Par savu zemi saukt” un tuvākajās nedēļās gaidāms arī jauns albums.