Raimonda Paula mazmeita Annamarija par tēvu Daini Porgantu: "Mēs jau sen kontaktējamies!"
Maestro Raimonda Paula mazmeita Annamarija soctīklos gan atklāj ģimenes noslēpumus, gan dalās skumjās par aizgājušo vecmāmiņu Lanu un pauž sirsnīgu lepnumu par leģendāro vectēvu, gan aizstāv bezpajumtniekus, ar kuriem ikdienā strādā patversmē.
Annamarijas vecāki ir Raimonda Paula meita Anete un populārais aktieris un dziedātājs Dainis Porgants. Pēc vecāku šķiršanās tēvs un meita zaudēja kontaktu, jo Annamarija ilgu laiku dzīvoja ārzemēs, un klīda pat baumas, ka viņa neprotot latviešu valodu. Kā izpētījis žurnāls "Kas Jauns", tā gluži nav taisnība. Annamarija tekoši runā un raksta latviski un nekautrējas no gramatikas kļūdām, uz kurām bieži norāda viņas sekotāji. “Gramatikas kļūdas nav apkaunojums. Piedalīties diskusijās par gramatiku, kad runa ir par kaut ko citu, tikai tāpēc, ka nav ko teikt, šķiet, ir,” uzskata Triju Zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandiera mazmeita.
Viņas tēvs Dainis Porgants vairākkārt medijos ir teicis, ka uz Annamariju var paskatīties tikai žurnālos un avīzēs. Vēl pirms diviem gadiem, runājot ar presi, aktieris ar skumjām bija norādījis, ka kontakta viņiem joprojām nav. Bet Annamarija saviem soctīklu sekotājiem atklāj pavisam citu ainu. Komentāros zem ieraksta par citas sabiedrībā pazīstamās ģimenes problēmām viņa šādi atbildēja kādai sievietei, kura norādīja Annamarijai uz viņas pašas sarežģītajām attiecībām ar tēvu un viņa “meklēšanu”: “Jūs pat zināt, ko mans tēvs varbūt teica vai neteica kaut kādā intervijā dzeltenajā presē, kur vienmēr bez izņēmuma raksta taisnību. Es jums pateikšu vienu noslēpumu. Mēs jau sen kontaktējamies, un “meklēt” nevienu nevajag.” Annamarija arī ironiski atzīmēja, ka “atrast kādu Rīgā nav tik grūti” un tēvs varēja jebkurā brīdī “atrast” viņu.
Jāpiebilst, ka Porgants ir publiski teicis, ka, pateicoties soctīkliem, abas viņa meitas – Elizabete Laura un Annamarija – ir sazinājušās un vēlāk iepazinušās arī klātienē.
Vectēva lielākā fane
Ja par tēvu Annamarija izsakās skopi un piesardzīgi, tad par vectēvu Raimondu Paulu – ar atklātu jūsmošanu un mīlestību. Viņa sociālajos tīklos bieži dalās ar veciem koncertu ierakstiem, izrāžu afišām un vectēva intervijām. Lai gan nav īsti zināms, vai Maestro pats lieto soctīklus, Annamarija sveic viņu svētkos arī publiski: “Daudz laimes dzimšanas dienā vissvarīgākajam cilvēkam manā dzīvē – manam vectēvam. Man pastāvīgi pārsteidz tavs spēks, drosme un talants. Un es zinu, ka tu arī esi šeit ar mums. Es tevi mīlu.”
Joprojām sāp vecmāmiņas aiziešana mūžībā
Annamarijas emocionālākie ieraksti veltīti viņas mīļotajai vecmāmiņai Lanai, kura 2023. gadā aizgāja mūžībā. Viņas vārdi par to ir atklāti un sirdi plosoši: “Šodien bija grūta diena. Ārkārtīgi grūta diena, pārpildīta ar emocijām un labām atmiņām par to laiku, kas man tika dots būt kopā ar vecmammu, sāpīgām atmiņām par to nežēlīgo dienu, kad viņa aizgāja, es turēju viņu savās rokās, kliedzot, lai viņa pamostas. Mans vectēvs savu koncertu veltīja Lanai. Šīs sāpes ir neciešamas, smacējošas, vārdos neaprakstāmas: elle. Es ceru, ka tu esi laimīga, drošībā un dzīvo bez sāpēm. Es tevi mīlu,” rakstīja Annamarija pagājušā gada 12. decembrī, Lanas dzimšanas dienā.
Pārdzīvot sāpes par Lanas aiziešanu Annamarijai palīdzējusi kāda kundze, kam Paula mazmeita ir ļoti pateicīga. “Šī kundze man personīgi ir palīdzējusi visgrūtākā brīdī manā dzīvē. Kad mana vecmamma nomira, es periodiski gāju pie viņas uz veikaliņu, lai parunātu, un viņa nekad nemeloja, teica, kā ir, vai tā man patīk vai nē, un es to ļoti novērtēju. Bet viņa mani uzklausīja,” rakstīja Annamarija. Pārvarēt sāpes palīdzot arī mākslas darbi: “Kā cilvēks, kurš ikdienā cīnās ar novājinošām panikas lēkmēm, es varu atklāt, ka viņas darbi man sniedz mieru un piešķir harmonijas sajūtu,” tā viņa izteikusies par kādas mākslinieces daiļradi.
Neuzskata sevi labāku par bezpajumtniekiem
Annamarija ir sociālā darbiniece, strādā Rīgas patversmē. Ikdienā redz daudzus cilvēkus, kuri palikuši bez pajumtes. Tāpēc nav brīnums, ka viņa pauda sašutumu par politiķu izteikumiem kādā raidījumā. Viņa norādīja, ka politiķiem neesot nekādas saprašanas par šo tēmu, bet viņi “spļauj ārā” viedokļus un risinājumus tikai, lai šie cilvēki nepulcējas pie tirdzniecības centriem un netuvojas pieczvaigžņu viesnīcai.
“Kā Rīgas patversmes darbinieks es cienu savu darbu, kolēģus un savus klientus. Bezpajumtniecība nav izvēle! Cilvēki ir bezpajumtnieki dažādu iemeslu dēļ, un bieži vien tas galvenokārt ir ārpus cilvēka kontroles. Bezpajumtniecība rodas, ja cilvēki vai mājsaimniecības nespēj iegūt un/vai uzturēt mājokli. Divi nozīmīgi faktori, kas izraisa bezpajumtniecību, ir darba vietu trūkums, kas maksā iztikas minimumu, un pieejamu mājokļu trūkums. Turklāt cilvēki zaudē darbu un pēc tam mājokli. Sievietes bēg uz ielas, lai izvairītos no vardarbības ģimenē. Daudzi cilvēki ir piedzīvojuši ievērojamas traumas un netiek galā ar dzīvi. Citi cīnās ar garīgām slimībām, depresiju vai posttraumatisko stresu. Un, jā, atkarība arī spēlē lielu lomu, taču ārējie apstākļi arī spēcīgi ietekmē,” skaidroja Annamarija saviem "Facebook" sekotājiem.
Ikdienas rūpes – atrast labu zobārstu
Blakus dziļiem pārdzīvojumiem Annamarija sociālajos tīklos ir arī pavisam praktiska. Viņa atklāti dalās ar ikdienas problēmu risinājumu meklējumiem. “Es jau ilgi meklēju labu zobārstu! Un mani meklējumi vainagojās ar panākumiem!” – viņa raksta, sirsnīgi slavējot ukraiņu speciālistu, kurš salabojis viņas zobus par samērīgu samaksu.
Tāpat kādā citā reizē viņa meklēja “normālu un lētu juvelieri”, pārdeva izsmalcinātas "Nachtmann" glāzes un pat "Baccarat" kristāla lādīti, ko reiz nopirkusi starptautiskā izsolē: “Žēl šķirties, bet tas, kas viņu iegādāsies, būs ļoti apmierināts.”