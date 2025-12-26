2025. gadā vairākas slavenības, politiķi un personas izpelnījās plašu kritiku.
Slavenības
Vārdi, par kuriem runāja visa pasaule: 2025. gada skaļākie publiskie skandāli
Šis gads pasaules slavenībām un ietekmīgām personām bijis īpaši rosīgs — ne tikai filmu pirmizrāžu, mūzikas jaunumu un dažādu apbalvojumu dēļ, bet arī negaidītu skandālu, publisku strīdu un skaļu personisku sabrukumu dēļ, par kuriem runāja visa pasaule.
Daži izpelnījās sabiedrības nosodījumu par jokiem par jutīgām tēmām, citi publiski konfliktēja ar saviem tuvākajiem, nevilcinoties to darīt sociālo tīklu priekšā. Vairāki nonāca plaši apspriestu tiesvedību epicentrā, kam ar pastiprinātu interesi sekoja gan fani, gan mediji, savukārt citi tika “atcelti” šķietami niecīgu iemeslu dēļ.
Uzmanības centrā šogad nonāca ne tikai kino un mūzikas zvaigznes — virsrakstus ieņēma arī politiķi, uzņēmēji un sabiedrībā pretrunīgi vērtētas personas, kuru vārdi saistīti ar skaļām apsūdzībām un sabiedrību satricinošiem notikumiem.
Gadam tuvojoties noslēgumam, atskatīsimies uz lielākajiem slavenību un pasaulē atpazīstamu personu skandāliem, kas 2025. gadā nonāca ziņu virsrakstos.