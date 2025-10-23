"Es tevi nekad nenogalinātu!" Kristenas Bellas apsveikums kāzu gadadienā izraisa skandālu
Aktrise Kristena Bella saskārusies ar kritikas vilni pēc veltījuma savam vīram, aktierim Daksam Šepardam.
Pēc tam, kad 45 gadus vecā aktrise sociālajā tīklā "Instagram" dalījās ar foto, lai atzīmētu savu 12. kāzu gadadienu ar Šepardu, sabiedrības reakcija lika viņai ierobežot komentārus pie ieraksta. Bella šo īpašo notikumu atzīmēja piektdien, 17. oktobrī, publicējot fotoattēlu, kurā redzams intīms skūpsts starp viņiem, pievienojot parakstu ar citātu no Šeparda.
"Laimīgu 12. kāzu gadadienu vīram, kurš reiz man teica: "Es tevi nekad nenogalinātu. Daudzi vīrieši ir nogalinājuši savas sievas kādā brīdī. Pat ja esmu ļoti motivēts tevi nogalināt, es to nekad nedarītu.””
Daudzas slavenības komentāros šo uztvēra kā joku. "Tikai tāpēc, ka mēs nekad neļautu viņam to izdarīt,” rakstīja aktrise Mae Vaitamane, savukārt komiķis Hauijs Mandels pajokoja, ka Šepardam vajadzētu rakstīt "Hallmark" kartītes.
Tomēr daži no aktrises sekotājiem šo ierakstu neuzskatīja par smieklīgu. Viens lietotājs rakstīja: "Tas ir… ļoti dīvaini teikts.”
Cits izcēla, ka oktobris ir mēnesis, kas veltīts cīņai pret vardarbību ģimenē: "Sveiki! Es esmu jūsu fans jau ilgu laiku. Vienkārši gribēju teikt, ka, lūdzu, nejokojiet par vardarbību ģimenē. Lūdzu, atcerieties, ka tas ir reāls jautājums, ar kuru daudzi cilvēki saskaras katru dienu. Un šis teksts var būt satraucošs upuriem.”
"Tas ir ļoti bēdīgi un neiejūtīgi teikts, ņemot vērā, ka tūkstošiem sieviešu ir mirušas no viņu vīru rokām, kurām viņas uzticējās…” lasāms citā komentārā.
Aktieru pāris Dakss Šepards un Kristena Bella pirmo reizi satikās 2007. gadā un saderinājās 2009. gadā. Vēlāk viņi apprecējās 2013. gadā. Viņiem ir divas meitas – Delta un Linkolns.