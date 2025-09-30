Pēc 19 gadiem laulībā izšķīrusies Holivudas zvaigzne Nikola Kidmena un mūziķis Kīts Urbans
Pēc 19 gadiem laulībā izšķīries Holivudas paraugpāris - aktrise Nikola Kidmena un mūziķis Kīts Urbans.
Kā dzīvesstila žurnālam "People" norāda pārim pietuvināts avots: “Viņa to negribēja un līdz pēdējam cīnījās par laulības saglabāšanu.” “Nikolai šajā sarežģītajā brīdī lielu atbalstu sniedz viņas māsa Antonija un visa Kidmenu ģimene." Jūnijā Kīts un Kidmena svinēja savu 19. kāzu gadadienu. Viņiem ir divas kopīgas meitas – Sandeja Rouza (17) un Feita Mārgareta (14).
Tāpat avots norāda, ka pāris pēdējos gados daudz laika pavadīja šķirti – kamēr Nikola piedalījās filmu uzņemšanās, Urbans devās koncertturnejās. Vēl nesen Nikolai Kidmenai Londonā noslēdzās filmas “Practical Magic 2” uzņemšana, bet Kīts Urbans vēl joprojām turpina koncerttūri pa ASV, un viņa nākamais koncerts paredzēts 2. oktobrī Pensilvānijā.
2024. gada jūnijā "AFI Life Achievement Award Gala" pasākuma laikā Kīts Urbans pārsteidza klātesošos ar atklātu runu, godinot savu sievu Nikolu Kidmenu un atzīstot, ka pirms vairākiem gadiem bija tuvu tam, lai šķirtu laulību. “Mēs apprecējāmies 2006. gadā, un tikai četrus mēnešus pēc kāzām mana neārstētā atkarība gandrīz izpostīja mūsu laulību. Tikai pateicoties Nikolai es spēju izkļūt no šīs elles. Nikola spēj mīlēt kā neviena cita sieviete,” pauda mūziķis.