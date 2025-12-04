Meganas Mārklas "bezgaršīgais" Ziemassvētku speciālizlaidums saņem iznīcinošu kritiku un 0 zvaigznes no 5
Meganas Mārklas “Netflix” Ziemassvētku speciālizlaidums piedzīvojis nesaudzīgu kritiku — daļa recenzentu raidījumam par “diezgan traku un mazliet skumju” saturu piešķīruši nulli vai vienu zvaigzni.
Saseksas hercogiene Megana savā svētku speciālizlaidumā kopā ar slavenajiem draugiem dalās ar padomiem, kā pagatavot Ziemassvētku krekerus, iesaiņot dāvanas un izrotāt svētku eglīti. Tādu izdevumu kā “Daily Mail”, “The Times”, “The Guardian”, “The Telegraph” un “The Independent” kritiķi bija pārsteigti par 56 minūšu garo raidījumu — un ne labākajā nozīmē...
Ieskats Meganas Mārklas Ziemassvētku speciālizlaiduma pārraidē
“Daily Mail” recenzente Anabela Fenvika Eliota, piešķirot raidījumam “Ar mīlestību Megana: Svētku svinēšana” (“With Love, Meghan: Holiday Celebration”) nulli no piecām zvaigznēm, raksta: “Sīrupainā liekulība un mūsu šova vadītājas dziļais pašazpziņas trūkums padara Meganu un šo raidījumu tik nepatīkamus. Ja vien viņa spētu pieņemt savu dzēlīgo, perfekcionistes dabu — mazliet pasmietos par sevi —, viņa varētu būt pat simpātiska, tādā Monikas no “Draugiem” manierē.”
Ziemassvētku speciālizlaidums seko divām iepriekš kritiķu nopeltām TV šova sezonām un iznāk pēc tam, kad Saseksi augustā ar “Netflix” parakstīja nosacījumu ziņā krietni pieticīgāku līgumu.
“The Times” žurnāliste Hilarija Rouza raidījumu nodēvē par “neizprotamu”, aprakstot tajā parādīto kā “četrus bezjēdzīgus rokdarbus, trīs nejaušus ‘draugus’, divus neredzamus bērnus, vienu angļu princi un hercogieni bumbieres zarā — vai vismaz gatavojot bumbieru sīrupu”. Recenzijas autore raksta, ka viesi “stāv rindā, lai sacītu neticamas lietas, sākot no muļķīgām līdz banālām, un pārmērīgi izrādītu prieku”. Daļa dialogu, viņasprāt, radot iespaidu, ka “angļu valoda ir palaista cauri “Google Translate” un padevusies neveiksmīga”.
Tālāk apskatot sadaļu, kur Megana gatavo Adventes kalendāru ar “iedvesmojošām frāzēm un perfekti iesaiņotām sīkām dāvaniņām”, Rouza komentē, ka to “nav nepieciešams pilnveidot, ja vien no Adventes kalendāra jūs patiesībā negaidāt šokolādi”.
Žurnāliste piebilst, ka skatītāji šajā TV šovā “uzzina, ka sarkanā ir svētku krāsa, un, ja nepatīk siers vai pipari, tad, iespējams, negaršos ēdiens, kura sastāvā ir siers un pipari”.
“The Telegraph” mākslas un izklaides nodaļas redaktore Anita Singa speciālizlaidumu novērtē ar vienu zvaigzni un raidījumu nosauc par “diezgan traku un mazliet skumju”. Visneērtāko brīdi, viņasprāt, sagādāja Naomi Osakas piedalīšanās, jo tenisiste “nekad iepriekš nav satikusi Meganu un, spriežot pēc sejas izteiksmes, labprāt arī vairs nesatiktu”.
Singa pieminēja, ka šovs atgādinājis Pipas Midltones 2012. gadā izdoto grāmatu “Celebrate”, kurā “ieteikts Ziemassvētku dienā pasniegt tītaru un vakarā doties vērot zvaigznes, jo tad ārā ir tumšs”. Viņa raksta: “Megana viegli un neuzspēlēti stāsta par ģimenes tradīcijām un svētku laiku ar mīļajiem, apzināti ignorējot acīmredzamās problēmas.”
Harijs, kurš īsi parādījās pirmajā šova sezonā, bet ne otrajā, šajā speciālizlaidumā redzams vien pašā noslēgumā. Viņš ienāk virtuvē, kad Megana un viesis, restorāna īpašnieks Toms Kolikio, gatavo ēdienu. Singa raksta: “Viņš ir šokēts, ieraugot bietes, marinētus dārzeņus, melnās olīvas, anšovus un fenheli (‘Ak, tie ir kā anti-salāti,’ saka Harijs) — un kurš gan viņu vainotu?”
“The Independent” piešķir TV šovam vienu zvaigzni un raksturo pārraidi kā tādu, kas “nav ne jautra, ne patīkama, ne iedvesmojoša”, bet ir “prognozējami bezgaršīgs svētku speciālizlaidums”. Kultūras un dzīvesstila redaktore Hanna Jūensa atzīst: “Man patīk Ziemassvētki, un man nepiemīt šis dīvainais rojālistu naids pret Meganu — viņa šķiet jauka, patīkama sieviete! Tāpēc, teorētiski, man vajadzēja izbaudīt šo speciālizlaidumu, kā prātam paredzētu masāžu. Diemžēl šis vis-Meganīgākais no “Netflix” raidījumiem pārbauda pat manas svētku noskaņu robežas.”
Viņa arī norāda, ka Megana “gatavo svētku ēdienus un dekorācijas skatītāju labā, bet neparāda, kā to izdarīt, un neuzskaita nepieciešamās sastāvdaļas, kā to dara kulinārijas šovos.” Galu galā “raidījums kļūst par fona troksni, kas notrulina sajūtas”.
“The Guardian” kritiķe Lūsija Mangana, kura bijusi kārdināta piešķirt vienu zvaigzni, tomēr iedevusi divas, raksta: “Es jūtos gan aizskarta, gan apdraudēta, bet labas gribas vārdā pievienošu vēl vienu zvaigzni savam vērtējumam, pateicībā, ka vismaz līdz nākamajam gadam esam drošībā.” Viņa ieteica skatītājiem, “kas ir briti, nav aktieri un nav precējušies ar Saseksas hercogieni”, stiprināties “ar tik daudz pret nelabuma līdzekļiem, cik medicīniski pieļaujams, un sagatavoties sliktākajam”.
Par tenisistes Osakas dalību šovā žurnāliste piebilst: “Nekad neesmu redzējusi cilvēku, kurš vēl vairāk gribētu doties mājās.”
“Standard” piešķir divas zvaigznes un raksta, ka “hercogiene, kas agrāk bija pazīstama kā Mārkla, nelokāmi tic, ka svētku tradīcijas reducējas līdz klišejām”. Žurnāliste ironizē par “Netflix” paļaušanos uz savas zvaigznes drudžaino enerģiju, ar kādu Megana cenšas izspriest jokus, vienlaikus neapšļakstot savus kašmira džemperus ar karstu eļļu.
“British Vogue” savā recenzijā atzīst, ka raidījums “nav nedz aizraujošs, nedz iedvesmojošs, taču… arī nepatīkams tas nav”. Tas “ieaijā pa pusei hipnotiskā stāvoklī”, kad kamera rāda “gatavošanu un sarunāšanos, gatavošanu un sarunāšanos…”. Noslēgumā redaktore Deizija Džounsa raksta: “No vienas puses, es saprotu, kāpēc raidījums kritiķu acīs nonācis nežēlastībā. Reizēm cilvēkiem tiek dota platforma viņu statusa, nevis pienesuma dēļ. Un “Ar mīlestību, Megana” man raisa tieši to pašu sajūtu, jo tu redzi ļoti turīgus cilvēkus, kuri domā, ka salātu gatavošana kopā ar draugiem viņus padara ‘piezemētus’ un ‘cilvēciski saprotamus’. No otras puses, šajā spožajā, bet tukšajā raidījumā, ir kaut kas nomierinošs — pat baudāms.”
Vienīgo izteikti pozitīvo recenziju sniedz “Express” karaļnama apskatu redaktore Emīlija Fērgusone, kura uzteic Meganas “noderīgos padomus sarežģītu dāvanu iesaiņošanā, piemēram, rotaļlietu un vīna pudeļu”.