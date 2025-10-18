Skandālā iepītais Lielbritānijas princis Endrū atsakās no karaliskā titula
Lielbritānijas princis Endrū piektdien atteicās no Jorkas hercoga titula sava brāļa karaļa Čārlza III spiediena ietekmē, nākot klajā jaunām ziņām par viņa saistību ar amerikāņu dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
"Es vairs nelietošu savu titulu vai pagodinājumus, kas man piešķirti," sacīja 65 gadus vecais Endrū. Endrū pateica, ka pieņēmis šo lēmumu pēc apspriešanās ar karali.
"Es esmu nolēmis likt pirmajā vietā savu pienākumu pret ģimeni un valsti, kā es to vienmēr esmu darījis," Endrū sacīja paziņojumā, kuru izplatīja Bekingemas pils.
Viņš vēlreiz noliedza, ka būtu vainīgs likumpārkāpumos. "Mēs esam secinājuši, ka apsūdzību turpināšanās pret mani novirza uzmanību no Viņa majestātes un karaliskās ģimenes darba," sacīja Endrū.
Endrū, kurš 2019. gadā atcēla savu līdzdalību visos valstiskajoe pienākumos Epstīna skandāla dēļ, arī turpmāk būs princis, jo viņš ir mirušās karalienes Elizabetes II otrais dēls.
Britu mediji ziņoja, ka Endrū atteiksies ne vien no viņam piešķirtā Jorkas hercoga titula, bet arī no Bikšu lentes ordeņa. 1348. gadā dibinātais Bikšu lentes ordenis ir augstākais apbalvojums valstī.
Endrū bijusī sieva Sāra Fērgusone vairs nelietos Jorkas hercogienes titulu, tomēr Endrū meitas Beatrise un Eiženija arī turpmāk būs princeses.
Endrū ir kļuvis par apgrūtinājumu savam brālim Čārlzam pēc 2019. gadā sniegtas televīzijas intervijas britu sabiedriskajai raidorganizācijai BBC, kurā Endrū aizstāvēja savu draudzību ar Epstīnu, kurš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā, tiesu tā arī nesagaidot.
Endrū šajā intervijā arī sacīja, ka 2010. gadā pārtraucis sakarus ar Epstīnu, kurš krita nežēlastībā pēc amerikānietes Virdžīnijas Džufres apgalvojuma, ka Epstīns viņu izmantojis kā seksa verdzeni.
2022. gada februārī bijušais Karalisko jūras spēku helikoptera pilots Endrū panāca mierizlīgumu civillietā ASV, kurā Džufre apgalvoja, ka Endrū, Epstīna pamudināts, viņu seksuāli izmantojis, kad viņai bija 17 gadu.
Toreizējā Lielbritānijas karaliene Elizabete II drīz pēc tam 2022. gadā anulēja visus Endrū goda militāros titulus un patronāžas, tādējādi izslēdzot viņu no karaliskās ģimenes publiskās dzīves.
Endrū ir vairākkārt noliedzis apsūdzības seksuālā izmantošanā un pat uzstājis, ka nekad nav saticis Džufri, kura 25. aprīlī izdarīja pašnāvību savā lauku saimniecībā Rietumaustrālijas štatā.
Jaunas ziņas šonedēļ nāca klajā Džufres memuāros, kuros viņa rakstīja, ka Endrū esot izturējies tā, it kā sekss ar viņu būtu prinča "dzimtās tiesības".
Džufres memuāri "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" nākamnedēļ tiks publicēti. Autore tajos rakstījusi, ka viņai bijis sekss ar Endrū trīs atsevišķos gadījumos, tai skaitā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
Endrū ir vairākkārt noliedzis Džufres apgalvojumus un izvairījās no prāvas civillietā, samaksājot miljoniem dolāru mierizlīgumā.