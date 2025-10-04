ASV reperim Diddy piespriests cietumsods par prostitūcijas noziegumiem
Amerikāņu reperim Šonam Diddy Kombsam piektdien tika piespriests četru gadu un divu mēnešu cietumsods par noziegumiem, kas saistīti ar prostitūciju.
Prokurori bija pieprasījuši 55 gadus vecajam Kombsam 11 gadu cietumsodu, bet apgabala tiesnesis Aruns Subramanians piesprieda 50 mēnešus cietumā un 500 000 ASV dolāru naudassodu.
Kombsa advokāti bija aicinājuši tiesnesi piespriest Kombsam tikai 14 mēnešu cietumsodu, ko viņš gandrīz būtu izcietis, atrodoties apcietinājumā Bruklinā kopš savas aizturēšanas pērnā gada septembrī.
Kombss jūlijā tika attaisnots visnopietnākajās apsūdzībās par seksa kontrabandu un izspiešanu, bet tika atzīts par vainīgu divos apsūdzību punktos par cilvēku pārvadāšanu prostitūcijai pāri štatu robežām.
Tiesnesis piektdien sacīja, ka likums viņam liek piespriest sodu, kas atbilst Kombsa "nopietnāko noziegumu" smagumam, kuros "nodarīts nelabojams kaitējums divām sievietēm".
Kombss, pirms soda pasludināšanas uzrunājot tiesu, atvainojās savai ģimenei un upuriem par savu rīcību, nosaucot to par "pretīgu, apkaunojošu un slimu".
"Es biju slims. Slims no narkotikām. Es biju nekontrolējams. Man vajadzēja palīdzību, bet es nesaņēmu palīdzību," sacīja Kombss.
Repera bijusī draudzene Kasandra Ventura, kas pazīstama kā dziedātāja Kasija, un cita sieviete Džeina apsūdzēja Kombsu seksuālos uzbtukumos. Viņas stāstīja, ka tika piespiestas piedalīties seksa maratonos ar noalgotiem vīriešiem, ko Kombss režisēja un dažreiz filmēja.
Ventura stāstīja tiesnesim, ka viņu regulāri moka murgi un ka viņa ar savu ģimeni atstājusi Ņujorkas rajonu, baidoties no Kombsa atriebības, ja viņš tiktu atbrīvots.
Viens no Kombsa advokātiem, aicinot piespriest maigāku sodu, nosauca viņu par "iedvesmu" afroamerikāņu kopienai un par sociālā taisnīguma cīnītāju.
Tiesnesis atzina Kombsa sasniegumus un milzu panākumus izklaides biznesā, kā arī grūtības, kuras repera ģimenei radītu ilgāks viņa ieslodzījums.