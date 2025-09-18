Negaidīti atcelts Džimija Kimela šovs. Viņš esot "slimīgi" izteicies par nošauto aktīvistu Kērku. VIDEO
Pēc raidījuma vadītāja Džimija Kimela izteikumiem par politiķu rīcību pēc ASV aktīvista Čārlija Kērka slepkavības, ASV televīzijas raidorganizācija "ABC" uz nenoteiktu laiku atcēlusi populāro izklaides raidījumu "Jimmy Kimmel Live".
Pēc šova atcelšanas ASV prezidents Donalds Tramps savā sociālajā vietnē rakstīja, ka "šī ir lieliska diena Amerikai", bet ASV Federālās komunikāciju komisijas vadītājs, republikānis Brendans Karrs norādīja, ka Kimela uzvedība bijusi "slimīga". Tikmēr lielākie "ABC" partneri "Nexstar Media" un "Sinclair" paziņoja, ka sākot ar šo brīdi ēterā vairs nepārraidīs Kimela šovu.
Jautāsiet, kas izraisīja tik asu reakciju? Pirmdien, 15. septembrī, Kimels savā monologā izteica vairākus komentārus par politiķu rīcību pēc ASV notikušās politiskā aktīvista un Trampa atbalstītāja Čārlija Kērka slepkavības. Viņš pauda, ka MAGA [Make America Great Again] kustība izmisīgi cenšas personu, kurš nonāvēja Kērku padarīt par politisku ieroci un novelt vainu par slepkavību uz demokrātiem.
“MAGA banda izmisīgi cenšas šo jaunieti, kurš nogalināja Čārliju Kērku, atainot kā jebko citu, tikai ne vienu no viņiem, un dara visu iespējamo, lai no notikušā sev izspiestu politiskos punktus,” pauda Kimels.
Varas iestādes nav norādījušas slepkavības motīvu. Bet aizdomās turētais Teilors Robinsons nav reģistrēts nevienā politiskajā partijā un nepiedalījās vēlēšanās 2022. un 2024. gadā. Jāpiemin, ka pēc Kērka slepkavības Kimels vietnē "Instagram" nosodīja slepkavību un izteica līdzjūtību aktīvista ģimenei.
Tāpat Kimels kritizēja Trampa rīcību pēc Kērka slepkavības un nosodīja viņa izdoto pavēli nolaist ASV karogus pusmastā. "Šīs nav pieauguša cilvēka sēras par drauga nāvi. Tā četrgadnieks apraud mirušu zivtiņu," raidījumā ironiski norādīja Kimels.
Jau ziņots, ka šī gada 14. jūnijā, Minesotas štatā tika noslepkavota demokrātu politiķe un bijusī štata Pārstāvju palātas spīkere Melisa Hortmane un viņas vīrs, bet ievainots tika arī štata senators Džons Hofmans. Bet šim notikumam valsts līmeņa bojāgājušo godināšana nesekoja un karogi pusmastā nolaisti netika.
Kimels par notikušo nav izteicies, un, izejot no Losandželosas televīzijas studijas, viņš komentārus medijiem nesniedza. Bet ASV Federālās komunikāciju komisijas demokrātu pārstāve norādīja, ka "Kērka slepkavību nedrīkst izmantot kā aizbildinājumu cenzūrai". Arī Amerikas Rakstnieku ģilde (WGA) notikušo nodēvējusi par vārda brīvības ierobežošanu.
ASV jurists un analītiķis Džons Aravosis norāda, ka Tramps panāca Kimela raidījuma atcelšanu, jo "viņam nepatika Kimela joki un pamatotā kritika par Trampa atbalstītāju centieniem politizēt Kērka slepkavību". "ASV Federālās komunikāciju komisijas vadītājs Brendons Kars, kurš ir tuvs sabiedrotais Donaldam Trampam, izteica draudus "ABC" raidorganizācijai un pasacīja, ka viņš tai atņems pārraides tiesības, ja viņi nedarīs kaut ko Džimija Kimela lietā". Tam sekoja viņa šova atcelšana. "Šī ir bīstama diena Amerikai un vārda brīvībai," norādīja analītiķis.