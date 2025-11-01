“Rokas uz gurniem, pirksti matos” - Vensa un Kērka atraitnes apskāviens kļūst par nedēļas skandālu
Kas sākās kā aizkustinoša runa par traģiski zaudētu vīru, beidzās ar mirkli, kas satricināja internetu. ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss un atraitne Ērika Kērka apskāvās tik sirsnīgi, ka tas izraisīja sociālo tīklu sprādzienu.
Ērika Kērka — nogalinātā labējā politiskā aktīvista Čārlija Kērka atraitne — pēc vīra slepkavības “Turning Point USA” pasākuma laikā 10. septembrī ir pārņēmusi viņa amatu un kļuvusi par konservatīvās jaunatnes organizācijas "Turning Point USA" jauno vadītāju.
Šonedēļ īpašā pasākumā viņa uzstājās ar emocionālu runu, atgādinot, ka šī diena iezīmē septiņas nedēļas kopš viņas vīra nāves.
“Kad mūsu komanda aicināja manu dārgo draugu, viceprezidentu Dž. D. Vensu, uzstāties šodien, es par to patiesi lūdzos, jo, protams, šī diena ir ļoti emocionāla,” sacīja 36 gadus vecā Ērika. “Bet savā sirdī dzirdēju Čārliju sakām: “Ej un atgūsti šo teritoriju, mīļā. Ej. Cīņa jau ir uzvarēta. Dieva mīlestība uzvar.””
Lai gan viņas runa bija aizkustinoša, sabiedrības uzmanību pēc pasākuma piesaistīja viņas un Vensa sirsnīgais apskāviens. “Neviens nekad neaizstās manu vīru,” Ērika teica klātesošajiem. “Taču es redzu dažas līdzības starp viņu un Dž. D. – starp viceprezidentu Vensu. Un tāpēc esmu svētīta, ka varu viņu šovakar iepazīstināt.”
Kad Venss kāpa uz skatuves, viņi apskāvās diezgan cieši – viceprezidents uzlika rokas Ērikai uz gurniem, bet viņa izvilka pirkstus caur viņa matiem, atstājot tos nedaudz izspūrušus.
Šī aina izraisīja diskusijas sociālajos tīklos, kur lietotāji dalījās viedokļos par viņu žestu piemērotību un savstarpējām attiecībām. Jāņem vērā, ka pasākumā klāt bija arī Vensa sieva Uša.
Jau vēstīts, ka 10. septembrī Oremā Jūtas ielejas Universitātē (UVU) snaiperis nošāva konservatīvās jaunatnes organizācijas "Turning Point USA" vadītāju Kērku. 31 gadu vecais aktīvists bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kam sociālās saziņas vietnēs bija miljoniem sekotāju.