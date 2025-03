Mākslīgi progresīvā “Sniegbaltīte” startē ar vājiem rādītājiem un skaļiem skandāliem

Filma, kuras budžets bija aptuveni 270 miljoni dolāru, atklāšanas nedēļas nogalē iekasēja vien 43 miljonus dolāru. Pat neraugoties uz to, ka filma šobrīd ieņem pirmo vietu “kases ieņēmumu” tabulā, tā ievērojami atpaliek no Disneja “Pelnrušķītes”, kas tika izlaista 2015. gadā. “Pelnrušķīte”, bez jebkādiem skandāliem, atklāšanas nedēļas nogalē iekasēja 91,8 miljonus dolāru. Filmai “Sniegbaltīte” ir viens no zemākajiem Rotten Tomatoes vērtējumiem starp Disneja pārtaisījumiem — tikai 47% kritiķu novērtējums no 101 atsauksmes.