Skandāls Eirovīzijā: Nīderlande, Spānija, Īrija un Slovēnija paziņo par boikotu, jo Izraēlai atļauj piedalīties
Īrija, Spānija, Nīderlande un Slovēnija ceturtdien paziņojušas, ka boikotēs 2026. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā, jo tās organizētāja Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) atļāvusi piedalīties Izraēlai.
Vairākas valstis, tostarp arī Islande, Beļģija, Somija un Zviedrija jau bija draudējušas boikotēt Eirovīziju, ja Izraēlai atļaus tajā piedalīties. Daudzas Eiropas valstis Izraēlu apsūdz genocīdā sakarā ar tās militāro operāciju Gazas joslā, kas tika sākta pēc palestīniešu teroristu grupējuma "Hamas" bezprecedenta uzbrukumam Izraēlai 2023. gada 7. oktobrī.
Īrijas raidsabiedrība RTE un Spānijas raidsabiedrība RTVE jau paziņojušas, ka ne tikai boikotēs Eirovīziju, bet arī to netranslēs, vēsta BBC.
Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU), kas organizē Eirovīziju sadarbībā ar dalīborganizācijām vairāk nekā 35 valstīs, plānoja novembrī rīkot dalīborganizāciju balsojumu, taču dažas dienas pēc tam, kad 10. oktobrī Izraēla un palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamas", kas kontrolē Gazas joslu, paziņoja par pamieru, EBU atlika lēmuma pieņemšanu līdz kārtējai ģenerālajai asamblejai, kas notiek ceturtdien un piektdien, vēsta aģentūra LETA.
Pagājušajā mēnesī, mēģinot izvairīties no pretrunīgi vērtētā balsojuma, EBU paziņoja, ka maina balsošanas noteikumus, tādējādi reaģējot uz dalīborganizāciju bažām un stiprinot "uzticību un caurskatāmību". Šīs nedēļas sanāksmē raidorganizācijām tiks lūgts apsvērt, vai jaunie pasākumi ir pietiekami, vai arī tās joprojām vēlas balsojumu par Izraēlas dalību.
EBU noteikumi tika mainīti pēc tam, kad iepriekšējos divos konkursos Izraēlas dalībnieki saņēma nelielu atbalstu no profesionālās žūrijas, bet lielu atbalstu no sabiedrības balsojuma.
Šogad konkursā Bāzelē, Šveicē, uzvarēja austriešu dziedātājs JJ ar dziesmu "Wasted Love", bet Izraēlas dziedātāja Juvala Rafaela izcīnīja augsto otro vietu. Rafaela saņēma visvairāk balsu skatītāju balsojumā, taču valstu ekspertu žūrijas viņu novērtēja krietni zemāk. Vairākas raidorganizācijas, kas piedalījās konkursā, pēc tam izteica šaubas par balsošanas procesu. Savukārt pērn Malmē, Zviedrijā, Izraēlas pārstāve Edena Golana ierindojās piektajā vietā, lai gan žūrijas vērtējumā bija daudz zemākā vietā.
Krievija tika izslēgta pēc tās 2022. gada iebrukuma Ukrainā, savukārt Baltkrievija tika izslēgta iepriekšējā gadā pēc apstrīdētās diktatora Aleksandra Lukašenko pārvēlēšanas amatā.