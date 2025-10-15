Britnija Spīrsa un viņas dēli
“Viņa stāvēja ar nazi rokās pie dēlu gultām” - Britnijas Spīrsas bijušais vīrs memuāros atklāj šokējošus notikumus
Britnijas Spīrsas ģimenes dzīvi satricinājuši jauni atklājumi – viņas dēli apgalvo, ka popzvaigzne naktīs stāvējusi viņu istabā, vērojot, kamēr viņi gulēja, turot rokās nazi. Šo satraucošo epizodi savā jaunajā memuārā apraksta viņu tēvs un Spīrsas bijušais vīrs, Kevins Federlains.
47 gadus vecais Federlains šo notikumu – pēc viņa teiktā, tas noticis vairākkārt – apraksta grāmatā “You Thought You Knew”, kuras fragmentus publicējis medijs “The New York Times”. “Dažkārt viņi pamodās naktī un redzēja viņu stāvam durvīs, klusējot viņus vērojot ar nazi rokās,” raksta Federlains. “Tad viņa pagriezās un aizgāja, neko nepaskaidrojot.”
Federlains un Spīrsa bija precējušies no 2004. līdz 2007. gadam un piedzīvoja skaļu cīņu par savu dēlu – Šona Prestona (20) un Džeidena Džeimsa (19) – aizbildnību. Attiecības starp dziedātāju un viņas dēliem gadiem bijušas sarežģītas, lai gan 2023. gadā viņa “Instagram” publicēja kopbildi ar Džeidenu, rakstot, ka mātes loma bijusi viņas “sapņa piepildījums”.
Gadu pirms tam Džeidens intervijā “The Daily Mail” sacīja, ka tic attiecību atjaunošanai ar māti: “Es simtprocentīgi uzskatu, ka šīs attiecības var salabot. Tas prasīs daudz laika un piepūles. Es tikai vēlos, lai viņai kļūst labāk.” Viņš arī atklāja, ka brālis lūdzis māti nelikt viņa foto sociālajos tīklos, bet viņa to darījusi tik un tā, kas radījis spriedzi.
Federlains norādīja, ka abi dēli paši pieņēmuši lēmumu neapmeklēt Britnijas kāzas ar Semu Ašgari 2022. gada jūnijā (pāris vēlāk izšķīrās). Spīrsa toreiz reaģēja sociālajos tīklos, rakstot: “Man sāp, ka mans bijušais vīrs nolēmis runāt par manām attiecībām ar bērniem… Kā mēs visi zinām, pusaudžu audzināšana nekad nav viegla. Mani sarūgtina, ka iemesls tiek meklēts manā “Instagram”. Tas bija krietni pirms “Instagram”… Es viņiem devu visu… Vienvārdsakot, tas ir sāpīgi.”
Savā memuārā Federlains pauž bažas par Spīrsas pašreizējo stāvokli, rakstot, ka viņa “steidzas pretī kaut kam neatgriezeniskam”: “Ir kļuvis neiespējami izlikties, ka viss ir kārtībā. No manas puses raugoties, pulkstenis tikšķ, un mēs tuvojamies pēdējai stundai. Kaut kas slikts notiks, ja viss nemainīsies – un mana lielākā bailes ir, ka mūsu dēliem būs jāsavāc lauskas.”
Viņš arī apgalvo, ka “Free Britney” kustība – kas palīdzēja dziedātājai izkļūt no 13 gadus ilgās aizbildnības – nodarījusi vairāk ļauna, nekā fani apzinās, un aicina viņas atbalstītājus “tagad palīdzēt viņu glābt”. “Tagad, vairāk nekā jebkad agrāk, [mūsu bērniem] ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Es gadiem biju viņu aizsargs, bet tagad tas ir lielāks par mani. Ir pienācis laiks ieslēgt trauksmi,” viņš raksta.
Federlains neprecizē, kas tieši viņu satrauc Britnijas stāvoklī, taču fani pēdējos mēnešos izteikuši bažas par viņas uzvedību sociālajos tīklos – īpaši pēc vairākiem dīvainiem video, kuros Spīrsa redzama dejojam, dažkārt arī atkailinoties.