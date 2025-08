Brīnumainas pārvērtības! Krievijas propagandistu maizē pārgājušā bijušā Latvijas žurnālista Andreja Mamikina mājaslapu vairs nepazīt

Kā liecina "Wikipedia" pieejamā informācija, Ļeņingradā dzimušais Mamikins 2014. gadā kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās no partijas "Saskaņa" saraksta. Viņš ieguva vienu no astoņiem Latvijai atvēlētajiem mandātiem Eiropas Parlamentā. 2018. gada aprīlī Mamikins paziņoja par izstāšanos no partijas "Saskaņa". Kandidēja 13. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības saraksta, nebūdams tās biedrs, taču partija neguva pietiekošu vēlētāju atbalstu, lai būtu pārstāvēta parlamentā. Tāpat pārstāvēja LKS arī 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēts.