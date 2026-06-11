Krievija aktīvi gatavojas iespējamam konfliktam ar Somiju, attīstot infrastruktūru pie robežas
Jaunajā militārajā bāzē pie Petrozavodskas, aptuveni 175 kilometru attālumā no Somijas robežas, plānots izvietot līdz 6000 Krievijas karavīru.
Krievijas diktators Vladimirs Putins devis rīkojumu netālu no Somijas robežas, kas ir NATO dalībvalsts, izbūvēt jaunu militāro bāzi. Par to ziņo Somijas sabiedriskais medijs "Yle", atsaucoties uz satelītattēlu analīzi.
Saskaņā ar "Yle" rīcībā esošo informāciju, jaunā Krievijas armijas bāze tiek būvēta Karēlijas Republikā pie Petrozavodskas. Turpmāk tajā plānots izvietot tūkstošiem karavīru un militāro tehniku, tādējādi stiprinot Krievijas militāro klātbūtni pie NATO austrumu robežas.
Bāzes būvniecība sākās šā gada pavasarī un virzās uz priekšu ļoti strauji. Veikto darbu apjoms ir ievērojami lielāks nekā laikā, kad Petrozavodskas apkārtnē tika vien modernizēti jau esošie militārie objekti.
Pēc satelītattēlu analīzes redzams, ka šoreiz tiek veidota būtiski plašāka infrastruktūra, kas liecina par Krievijas ieceri ievērojami stiprināt savu militāro klātbūtni reģionā.
Jaunajā militārajā pilsētiņā plānots izvietot no 4000 līdz 6000 karavīru. Tas būs pirmais tik liela mēroga Krievijas militārais garnizons Somijas pierobežā kopš Padomju Savienības laikiem.
Kompleksā paredzēts izbūvēt aptuveni 50 dažādu objektu, tostarp kazarmas, dienesta ēkas un dzīvojamos namus virsnieku ģimenēm.
Par jaunas lielas militārās bāzes būvniecību aptuveni 175 kilometru attālumā no Somijas robežas Krievijas mediji sāka ziņot tikai pirms dažām dienām.
Par to kļuva zināms pēc tam, kad Krievijas aizsardzības ministra vietnieks Pāvels Fradkovs personīgi apmeklēja būvlaukumu un pārbaudīja darbu gaitu.
Saskaņā ar Zviedrijas sabiedriskā medija "SVT" informāciju Krievija pašlaik attīsta militāro infrastruktūru ne tikai Somijas pierobežā, bet arī pie citu Ziemeļeiropas un Baltijas valstu robežām. Krievija būvē jaunas kazarmas arī netālu no robežas ar Norvēģiju.
Eksperti uzskata, ka šo pasākumu rezultātā Krievijas armija nākotnē varētu koncentrēt vēl aptuveni 115 000 karavīru pie Ziemeļeiropas un Baltijas valstu robežām.