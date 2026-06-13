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Sabiedrība
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Pērnā gada otrajā pusgadā palielinājies ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu skaits
Šā gada 1. janvārī 253 572 Latvijas pilsoņu savu dzīvesvietu bija norādījuši ārvalstīs, kas ir par 1,2% vairāk nekā 2025. gada 1. jūlijā, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija.
Tostarp visvairāk - 101 136 - Latvijas pilsoņu dzīvesvieta reģistrēta Lielbritānijā. Tai seko Vācija ar 27 151 Latvijas pilsoni un Īrija ar 24 075 Latvijas pilsoņiem.
Salīdzinot ar pagājušā gada 1. jūliju, Lielbritānijā Latvijas pilsoņu skaits ir palielinājies par 762, Vācijā tas audzis par 365, bet Īrijā sarucis par 26 Latvijas pilsoņiem.
5363 Latvijas pilsoņi savu dzīvesvietu norādījuši Krievijā, bet 1128 - Baltkrievijā. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī Latvijas iestādes regulāri aicina Latvijas valstspiederīgos uz Krieviju un Baltkrieviju neceļot.
Pa vienam Latvijas pilsonim dzīvo arī tādās valstīs kā Somālija, Sjerraleone, Grenlandē, Etiopijā un citur.