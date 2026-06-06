Reaģējot uz Krievijas draudiem, NATO sāk vērienīgu operāciju Zviedrijas un Somijas aizsardzībai
NATO sauszemes spēki sestdien sāka operācijas nolūkā uzlabot aizsardzību ap abām jaunākajām alianses dalībvalstīm, paziņoja alianse.
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā abas ziemeļvalstis atteicās no gadu desmitiem ilgās militārās neitralitātes un pievienojās NATO. Somija ir alianses dalībvalsts kopš 2023. gada, Zviedrija - kopš 2024. gada.
Reģions ap abām valstīm, kas ir daļa no NATO ziemeļaustrumu flanga, "ir viens no stratēģiski nozīmīgākajiem un ekoloģiski sarežģītākajiem apgabaliem pasaulē", paziņojumā norādīja ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs, kurš ir NATO Eiropas spēku virspavēlnieks.
Zviedrija un Somija atrodas pie Baltijas jūras, kas ir ūdensceļš, ko izmanto Krievijas karakuģi, dodoties vai atgriežoties no Sanktpēterburgas vai Krievijas kontrolētā Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabala.
2024. gadā NATO nolēma izveidot Somijā jaunu daudznacionālu militāro klātbūtni ar nosaukumu "Forward Land Forces (FLF) Finland", kas paredzēta kā ātrās reaģēšanas vienība.
Šajā spēkā, kas sāka darbību sestdien, ietilpst arī Zviedrijas kaujas grupa.NATO ir citas līdzīgas sauszemes vienības Bulgārijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.