Putins paceļ latiņu: Krievijas armija praktizē gūstekņu sagrābšanu pie NATO robežas
Krievija palielina militāro spiedienu pie NATO robežām, praktizējot gaisa desantu un gūstekņu sagrābšanu.
Krievijas Kaļiņingradas apgabalā Baltijas kara flotes specvienības veica plaša mēroga mācības, kas ietvēra desantu ar izpletņiem un gūstekņu sagrābšanu. Par to ziņoja flotes preses dienests.
Krievijas desantnieki, kā ziņots, izmantoja vadāmās izpletņu sistēmas "Malva" un "Arbalet", nolaižoties no helikoptera "Mi-8". Pēc nolaišanās no gaisa Krievijas karavīri praktizēja gūstekņu sagrābšanu, izlūkošanas patruļu veikšanu un ienaidnieka sakaru neitralizēšanu, vēsta "Dialog.ua".
Mācības tika veiktas grupās līdz 20 cilvēkiem no 800 metru augstuma. Karavīri bija pilnībā ekipēti, ieskaitot ieročus un papildu aprīkojumu. Mācību laikā aktīvi tika izmantotas nakts redzamības ierīces un droni.
Rietumu izlūkdienestu eksperti norāda, ka Krievijas uzbrukuma risks NATO valstīm turpmākajos gados joprojām ir augsts. Spriežot pēc manevru rakstura, Kremlis rūpīgi gatavojas bīstamai militārai konfrontācijai ar aliansi. Šādi agresorvalsts manevri saasina spriedzi uz Lietuvas un Polijas robežām un rada bažas kaimiņvalstīs.
Krievijas Jūras spēku preses dienests ziņo, ka tas "paaugstina kaujas apmācības līmeni un praktizē speciālo spēku vienību integrētās operācijas sarežģītos apstākļos". Notikumi Kaļiņingradas apgabalā apstiprina ekspertu bažas par Krievijas nodomiem palielināt militāro klātbūtni NATO tuvumā un demonstrē Maskavas gatavību provokācijām NATO sabiedroto robežu tuvumā.