Pagarinās termiņu pašvaldību beztermiņa īres līgumu pārslēgšanai
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti trešajam lasījumam parlamentā atbalstīja grozījumus Dzīvojamo telpu īres likumā, kas paredz pagarināt termiņu pašvaldību beztermiņa īres līgumu pārslēgšanai uz terminētiem līgumiem.
Iepriekš atbalstīts priekšlikums, kas paredz pārejas noteikumos noteikt, ka tad, ja īrnieks 2026. gada 1. jūlijā dzīvo pašvaldības dzīvoklī ar beztermiņa īres līgumu, pašvaldība nosūtīs paziņojumu par jaunā līguma termiņu atbilstoši saviem noteikumiem.
Savukārt tiesas lietas, kas par īres līgumu termiņiem sāktas līdz 2026. gada 30. jūnijam, tiesa turpinās izskatīt pēc līdzšinējām prasībām.
Ar grozījumiem plānots precizēt Dzīvojamo telpu īres likuma pārejas noteikumus, skaidri nosakot, ka tie attiecas uz visiem pašvaldību noslēgtajiem īres līgumiem ar nenoteiktu termiņu neatkarīgi no tā, vai tie noslēgti, sniedzot palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā. Vienlaikus paredzēts pašvaldībām noteikt ilgāku termiņu šādu līgumu pārslēgšanai, pagarinot to līdz 2028. gada 31. decembrim.
Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka esošais regulējums rada risku, ka pašvaldības, īpaši Rīga, varētu neiekļauties līdzšinējā termiņā, ņemot vērā lielo beztermiņa līgumu skaitu un laikietilpīgo pārslēgšanas procesu. Grozījumu mērķis ir samazināt administratīvo slogu un tiesvedību risku, vienlaikus nodrošinot īrniekiem skaidrākus nosacījumus.