Ukrainas "Azov" bataljons netālu no Dobropiļļas veicis izcilu operāciju, nodarot okupantiem smagus zaudējumus
Ukrainas kaujinieki pārtrauca Krievijas armijas ofensīvu Doneckas apgabalā, iznīcinot lielu daudzumu ienaidnieka tehnikas.
Ukrainas Aizsardzības spēki veiksmīgi atvairīja vēl vienu masīvu Krievijas karaspēka uzbrukumu Dobropiļļas sektorā. Okupanti mēģināja izlauzties cauri aizsardzībai netālu no Mirnohradas un Razino ciemiem, koncentrējot savus spēkus uz Šahoves ciema ieņemšanu.
Saskaņā ar "Azova" Nacionālās gvardes 1. korpusa kaujinieku teikto, krievi izvietoja 16 smagās bruņumašīnas, tostarp kājnieku kaujas mašīnas, MT-LB un tankus. Ofensīva sākās ar motociklistu uzbrukumu, kam sekoja bruņumašīnas ar desantniekiem.
Ienaidnieks mēģināja izmantot elektronisko karadarbību, lai traucētu Ukrainas aizstāvju dronus un izvietotu kājniekus apdzīvotās vietās, nodrošinot sev vietu tālākai virzībai.
Tomēr šie plāni neizdevās. Ukrainas karaspēks jau laikus nostiprināja savas pozīcijas un mīnēja galvenās teritorijas. Kaujas laikā artilērija, bezpilota lidaparātu vienības, uzbrukuma un desanta vienības veica precīzus triecienus ienaidnieka tehnikai un personālam.
Rezultātā tika iznīcinātas deviņas kājnieku kaujas mašīnas, četri bruņutransportieri, trīs tanki un trīs motocikli. Okupantu dzīvā spēka zaudējumi sasniedza 78 cilvēkus.
Pateicoties dažādu Ukrainas spēku koordinētajiem centieniem, uzbrukums tika pilnībā izjaukts. Okupanti nespēja izlauzties cauri aizsardzības līnijai, un viņu mēģinājums ieņemt Šahovi izraisīja lielus zaudējumus un atkāpšanos.