Bērni sūdz tiesā ASV apbedīšanas biroju, kas neļāva viņu mammai īstenot vēlmi, kas varētu šokēt daudzus
ASV Ohaio štatā kāda ģimene iesūdzējusi tiesā vietējo apbedīšanas biroju, to vainojot mirušas sievietes kremēšanā pretēji viņas paustajai gribai. Tas, ko nelaiķe bija vēlējusies, daudzus varētu ļoti pārsteigt.
2025. gadā mirušās Nensijas Andersas bērni iesniedza prasību pret “Tidd Funeral Home” apbedīšanas biroju, jo viņas ķermenis ticis kremēts “pretēji viņas skaidri paustajai gribai un bez ģimenes atļaujas”, vēsta izdevums “People”, atsaucoties uz tiesas dokumentiem.
Ģimene apgalvoja, ka pēc sava vīra nāves viņa vairākus mēnešus rūpīgi izplānojusi savas bēres, lai abi tiktu apbedīti viens otram blakus ne vien vienā kapā, bet pat vienā zārkā. Tikai neliela nianse — vīrs jau vairākus gadus bija apbedīts.
Lai Nensiju un viņas vīru Džonu varētu apbedīt vienā zārkā, ģimenei bija jāsaņem īpaša atļauja, jo bija nepieciešama viņa mirstīgo atlieku ekshumācija. Kā vēsta izdevums “The Columbus Dispatch”, Džons Anderss, ar kuru Nensija bijusi precēta ilgāk nekā 60 gadus, nomira 2023. gadā un tika apbedīts Kolumbusas kapsētā. Nensija Andersa bija vēlējusies pēc nāves pavadīt mūžību kopā ar mirušo vīru burtiskā veidā. Pati Nensija Andersa nomira 2025. gada 28. maijā 83 gadu vecumā, viņas nāves cēlonis nav norādīts.
“Viņas norādījumi bija ļoti detalizēti līdz pat tam, kā jānovieto viņu ķermeņi, rokas un kādas drēbes jāvelk,” teikts prasībā. “Kremācija nekad netika apsvērta, jo tā bija tiešā pretrunā ar viņas personīgajiem uzskatiem.”
Kaut gan neparasto apstākļu dēļ viņas bēres bija jāatliek uz krietni vēlāku laiku, Andersu ģimene apgalvo, ka apbedīšanas biroja darbinieki viņiem apliecinājuši, ka “aizkavēšanās nebūs problēma un viņu mātes ķermeni viņu telpās varēs uzglabāt ilgāku laiku”. Tomēr pēc atgriešanās birojā pēc desmit dienām, šokētie nelaiķes bērni no biroja īpašnieka Rika Tida uzzināja, ka viņu māte “tikusi kremēta pretēji viņas skaidri paustajai gribai un bez ģimenes atļaujas”, teikts prasībā.
Ģimenes locekļi norāda, ka kopš tā laika viņi pārdzīvojuši “bezmiega naktis, cietuši no fiziskām veselības problēmām un emocionālas traumas, nopietna ievainojuma un piedzīvojuši smagas garīgas ciešanas, apzinoties, ka viņu mātes pēdējā griba tikusi ignorēta un viņa kremēta pretēji savām tieši paustajām vēlmēm.”
Viņas bērni pieprasa publiski neizpaustu finansiālu kompensāciju un lietas izskatīšanu zvērināto tiesā. “Atbildētāju rīcība, bez atļaujas kremējot Nensiju Andersu, zinot, ka kremācija bija pretrunā viņas pārliecībai, bija tik bezatbildīga, ekstrēma un nepieņemama, ka tā pārkāpj visas pieklājības robežas un civilizētā sabiedrībā būtu uzskatāma par pilnīgi nepaciešamu,” teikts prasībā. “Atbildētāji zināja vai viņiem vajadzēja zināt, ka Nensijas Andersas kremēšana pretēji viņas gribai radīs viņas ģimenei smagas emocionālas ciešanas.”