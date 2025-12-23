"Azov" publicē iespaidīgus kadrus ar krievu bruņutehnikas kolonnas iznīcināšanu netālu no Dobropiļļas
22. decembra rītā krievu iebrucēji Dobropiļļas asī mēģināja veikt masīvu mehanizētu uzbrukumu Ukrainas aizstāvju pozīcijām, bet tika pilnībā sakauti.
Ukrainas aizsardzības spēki netālu no Dobropiļļas novērsa vēl vienu Krievijas karaspēka uzbrukumu. Saskaņā ar Ukrainas Nacionālās gvardes sniegto informāciju, 22. decembra rītā okupācijas armija uzsāka mehanizētu uzbrukumu "Azov" Nacionālās gvardes 1. korpusa pozīcijām. Ukrainas karavīri pēc tam publicēja video ar izcilo operāciju.
Saskaņā ar militārpersonu sniegto informāciju ofensīvu vienlaikus veica vairākas kolonnas. Tika izvietoti tanki, kājnieku kaujas mašīnas un bruņutransportieri, savukārt Krievijas jūras kājnieku vienības mēģināja tuvoties no dažādiem virzieniem, cerot pārraut aizsardzības līniju un iesaistīties tuvcīņā. Tomēr ienaidnieka plāns neizdevās.
Lai atvairītu uzbrukumu, Ukrainas puse izmantoja visus pieejamos līdzekļus: uzbrukuma dronus, lielgabalu artilēriju, reaktīvās raķešu sistēmas un kājnieku ieročus. Nozīmīgu lomu spēlēja arī inženiertehniskās vienības, jo Krievijas konvoju maršrutos iepriekš tika izvietoti mīnu lauki, apturot un traucējot to transportlīdzekļu kustību.
Kaujas laikā Ukrainas aizsardzības spēki iznīcināja ievērojamu skaitu ienaidnieka bruņutehnikas. Saskaņā ar apstiprinātiem ziņojumiem seši tanki, deviņas kājnieku kaujas mašīnas, pieci bruņutransportieri un viens bruņotais evakuācijas transportlīdzeklis tika bojāti vai padarīti nelietojami. Uzbrukuma pēdējā posmā tika veikts trieciens, izmantojot kvadriciklus, taču no vienpadsmit šādiem transportlīdzekļiem desmit tika iznīcināti, un tikai vienam izdevās atkāpties. Ukrainas Nacionālā gvarde norāda, ka uzbrukuma atvairīšana bija visu "Azov" aizsardzības zonas vienību, tostarp specvienību un bezpilota sistēmu spēku, koordinēta darba rezultāts. Ienaidnieka trieciengrupu attīrīšana un iznīcināšana Dobropiļļas apgabalā turpinās.