Saeimā bremzē ieceri publiskot Latvijas uzņēmumus, kas tirgojas ar Krieviju un Baltkrieviju
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien uz nedēļu atlika priekšlikuma skatīšanu grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz publicēt datus par Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kas tirgojas ar Krieviju un Baltkrieviju.
Iepriekš komisija pauda konceptuālu atbalstu šim priekšlikumam, turklāt pauda atbalstu likuma grozījumu virzīšanai steidzamības kārtā.
Komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS) trešdien uzsvēra, ka nepieciešams dot iespēju jaunajai valdībai iepazīties ar komisijas iepriekš nosūtīto vēstuli par šo jautājumu.
Deputāti sēdē pauda bažas par priekšlikuma formulējumu, norādot, ka uzņēmumi potenciāli varētu apiet regulējumu, novirzot preču plūsmu caur Lietuvu vai Igauniju.
Savukārt Saeimas Juridiskais birojs norādīja uz iespējamiem juridiskiem riskiem, jo uzņēmumu publiskošana varētu tikt uztverta kā kaunināšana, lai gan tie darbojas likumīgi un ievēro normatīvos aktus.
Juridiskais birojs skaidroja, ka uzņēmumi varētu vērsties pret valsti tiesā, norādot, ka publiskošana kaitējusi to reputācijai un samazinājusi apgrozījumu.
Savukārt Finanšu ministrija (FM) aicināja komisiju sagaidīt Eiropas Komisijas atbildi, jo, saskaņā ar datu aizsardzības regulējumu, attiecīgie dati ir konfidenciāli un nepieciešams skaidrojums par to publiskošanas iespējām.
Valsts ieņēmumu dienests (VID) pauda iebildumus pret priekšlikumu, jo tajā paredzēts, ka sarakstu publicētu VID, lai gan datus apkopo Centrālā statistikas pārvalde, izmantojot informāciju no vairākām iestādēm, tostarp VID.
Vienlaikus komisija atbalstīja Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas (ZZS) un deputāta Bergmaņa priekšlikumu paplašināt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, nodrošinot piekļuvi valsts valodas apguves un izziņas materiāliem.
Komisija arī atbalstīja Juridiskā biroja priekšlikumu paredzēt biedrībām un nodibinājumiem tiesības ziedot finanšu līdzekļus vai mantu Ukrainas sabiedrības aizsardzības vajadzībām.
Diskusijas raisīja arī iecere izstrādāt latviešu-ukraiņu-latviešu valodas vārdnīcu. Izglītības un zinātnes ministrija rosināja veidot plašāku digitālu platformu, kurā Ukrainas iedzīvotāji varētu apgūt visas nepieciešamās latviešu valodas prasmes.
Deputāti pauda atbalstu idejai apvienot vārdnīcas un platformas izstrādi, vienlaikus norādot, ka tās īstenošanai būs nepieciešams papildu finansējums.
FM informēja, ka šī gada budžetā pārdalāmais finansējums jau ir sadalīts, tādēļ projekta īstenošanai būtu jāmeklē citi finansējuma avoti.
Kā vēstīts, grozījumus, kas paredz publicēt datus par Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kas veic preču eksportu vai importu ar Krieviju un Baltkrieviju, iesniedza "Jaunās vienotības" (JV) deputāti. Tādu pat priekšlikumu pirms tam bija iesniegusi tolaik vēl opozīcijā esošā, bet tagad valdībā strādājošā Nacionālā apvienība (NA).
Viena no JV sagatavoto grozījumu iesniedzējām Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) norādījusi, ka šāds saraksts jau reiz tika publicēts laikā, kad Ekonomikas ministriju vadīja Ilze Indriksone (NA). Vēlāk publicēšana tika pārtraukta, taču nu jau bijusī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) uzdeva līdz 7. aprīlim publicēt uzņēmumu sarakstu, kas turpina sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju. Šis uzdevums netika izpildīts, jo normatīvie akti paredzot ierobežojumus šādas informācijas publiskošanai.
JV rosina likumā noteikt, ka, lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību cīņā pret Krievijas un tās atbalstītājas Baltkrievijas izraisīto bruņoto konfliktu, Centrālā statistikas pārvalde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra regulas, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 12. panta 1.punkta otrajā daļā noteiktajam publicē datus par Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kas veic preču eksportu vai importu ar Krieviju un Baltkrieviju, norādot eksportētāja un importētāja identifikācijas numuru un eksportētāja un importētāja nosaukumu.
Rosināts noteikt, ka attiecībā uz informāciju, kas par eksportētāju un importētāju iegūta no nodokļu administrācijas, netiek piemērots likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktais konfidencialitātes ierobežojums.