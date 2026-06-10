Saeimā virza stingru aizliegumu: cilvēku tirgotājus nelaidīs strādāt ar bērniem
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija trešdien pirms galīgā lasījuma atbalstīja priekšlikumu grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz par cilvēku tirdzniecību sodītām personām aizliegt strādāt, veikt brīvprātīgo darbu vai sniegt pakalpojumus bērnu aprūpes, izglītības un veselības aprūpes iestādēs, kā arī pasākumos, kuros piedalās bērni.
Kopumā par grozījumu virzīšanu izskatīšanai trešajā lasījumā komisijas deputāti balsoja vienbalsīgi.
Priekšlikumu par ierobežojumiem minētajām personām iesniedza Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Kārlis Bergans-Berģis.
Komisijas sēdē raisījās diskusija par to, vai šādam ierobežojumam jābūt absolūtam, ņemot vērā, ka cilvēku tirdzniecības jēdziens aptver dažādas smaguma, pārkāpuma pakāpes. Klātesošie sprieda par to, vai cilvēku ekspluatācija arī ir daļa no cilvēku tirdzniecības, norādot, ka jēdziens ekspluatācija un arī cilvēktirdzniecība var tikt plaši interpretēts, līdz ar to būtu nepieciešams nošķirt, piemēram, "maksāšanu aploksnē" no "nozieguma pret tikumību".
Kopumā sēdes dalībnieki bija vienisprātis, ka bērnu drošības apsvērumiem ir jābūt noteicošajiem šādu ierobežojumu piemērošanā.
Komisija pirms galīgā lasījuma atbalstīja arī citu tehnisku Saeimas Juridiskā biroja iesniegtu likuma grozījumu, kas saistīts ar starpinstitucionālās sadarbības programmu "Bērna māja".