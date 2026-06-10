Krievija liek saviem reģioniem paaugstināt nodokļus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai aizpildītu rekordlielo budžeta caurumu
Kopējā reģionālā atšķirība kopš 2024. gada ir pieaugusi piecas reizes un kopš 2023. gada gandrīz astoņas reizes, un nodokļu dienests tagad spiež gubernatorus rast vairāk ieņēmumu.
Krievijas Federālais nodokļu dienests ir mudinājis reģionālās pašvaldības apsvērt iespēju palielināt nodokļus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo vietējie budžeti ir samazinājušies līdz rekordlielam deficītam, ziņo "The Moscow Times". Šis solis seko prezidenta Vladimira Putina centieniem samazināt reģionālos deficītus, un tas parāda finansiālo slogu, ko Krievijas karš pret Ukrainu rada tās provincēm. Neatkarīgi analītiķi sagaida, ka spiediens padziļināsies, ekonomikai palēninoties.
Krievijas iebrukumam Ukrainā ieilgstot, kara izmaksas, Rietumu sankcijas un Ukrainas triecieni stratēģiskiem mērķiem rada arvien lielāku spiedienu uz budžetiem visos līmeņos.
Nodokļu dienests aicina reģionus atrast vairāk līdzekļu
Federālais nodokļu dienests (FNS) uzdevis reģionālajām varas iestādēm izstrādāt jomas, kurās tās varētu paaugstināt nodokļus, ziņo laikraksts "The Moscow Times". Ieteikumi atbildēja uz Putina norādījumu samazināt reģionālo deficītu, un gubernatoriem savi priekšlikumi bija jāiesniedz jūnija sākumā.
Ieteikumā reģioniem tika ieteikts:
- paplašināt nekustamā īpašuma sarakstu, kas tiek aplikts ar nodokli pēc kadastrālās jeb tirgus vērtības;
- maksimāli paaugstināt transporta nodokļu likmes;
- pārskatīt zemes nodokļa un personīgā īpašuma nodokļa atvieglojumus un likmes.
Lai iekasētu vairāk, reģioniem tika arī ieteikts veikt nekustamā īpašuma inventarizāciju un meklēt zemi, kas tiek izmantota neatbilstoši mērķim, kur nodoklis var pieaugt vairākas reizes.
Rekordliels nodokļu trūkums reģionālajās finansēs
Pagājušo gadu Krievijas reģioni noslēdza ar kopējo deficītu 1,538 triljonu rubļu (20,8 miljardu ASV dolāru) apmērā. Starpība pieauga piecas reizes salīdzinājumā ar 2024. gadu un gandrīz astoņas reizes salīdzinājumā ar 2023. gadu. Četriem reģioniem deficīts pārsniedza 30% no pašu ieņēmumiem — Kemerovas, Vologdas, Arhangeļskas un Tjumeņas apgabaliem —, un vēl sešiem tas pārsniedza 25%.
Peļņas nodokļa ieņēmumi samazinājās 55 reģionos. Komi Republikā tie samazinājās uz pusi, Orenburgas apgabalā samazinājās par 40% un Jamalas Ņencu apgabalā samazinājās par 39%. Kopumā reģioni iekasēja par 9% mazāk peļņas nodokļa nekā 2024. gadā un par 13% mazāk nekā 2023. gadā, liecina reitingu aģentūras ACRA dati.
Šis modelis atbilst kara ekonomikai, kas ir kļuvis plēsīgs pret kādreiz bagātām provincēm.
Rezerves iztukšotas, parāds pieaug
Lai segtu deficītu, reģionālās valdības iztērēja katru trešo rubli no savām banku rezervēm — 1 triljonu no 2,9 triljoniem rubļu (13,9 miljardus ASV dolāru no 40 miljardiem ASV dolāru). Pārējo daļu tās finansēja ar aizņēmumiem, kas palielināja kopējo reģionālo parādu līdz 3,5 triljoniem rubļu (48,6 miljardiem ASV dolāru), ziņoja ACRA, kas ir augstākais rādītājs 15 gadu laikā, saskaņā ar "Expert RA" iepriekšējiem aprēķiniem. "Expert RA" prognozēja, ka lejupslīde turpināsies arī šogad, samazinot ieņēmumus un mazinot gan deficītu, gan parāda slogu.
Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs iepriekš prognozēja, ka reģionālā atšķirība 2026. gadā varētu pieaugt līdz 1,9 triljoniem rubļu (26,4 miljardiem ASV dolāru). Šī krīze atspoguļo federālo budžetu, kas ir krietni apsteidzis plānu, jo Ukrainas triecieni samazina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu un naftas ienākumus.
Maskava janvārī paaugstināja PVN un sagatavoja negaidītu nodevu lielajiem uzņēmumiem, tādējādi pārkāpjot Putina 2024. gada solījumu līdz 2030. gadam neveikt nekādas nodokļu izmaiņas. Vispirms tika spiesti mazāki uzņēmumi, pat neskatoties uz to, ka paša Kremļa izdevumi turpina pieaugt.