Teilors Lautners atklāj svarīgu ziņu par gaidāmo bērnu: "Mūsu mazais noslēpums tagad ir arī jūsējais"
Aktieris Teilors Lautners un viņa sieva Teja Lautnere dalījušies ar priecīgiem jaunumiem par savu gaidāmo mazuli. Pāris publiskojis sirsnīgu video, kur redzams brīdis, kad viņi uzzina mazuļa dzimumu.
Pāris, kas apprecējās 2022. gadā, pirms pāris dienām platformā “Instagram” publicēja kopīgu ierakstu – emocionālu video, kurā redzama viņu reakcija brīdī, kad uzzina sava gaidāmā mazuļa dzimumu. “Mūsu mazais noslēpums tagad ir arī jūsējais,” pie video rakstīja laulātais pāris.
Video sākumā 34 gadus vecais sāgas “Krēsla” aktieris Teilors un 29 gadus vecā medmāsa Teja redzami, sēžam uz dīvāna pie atvērta datora uz žurnālgaldiņa. Abi aizsedz acis un nospiež pogu, kas sola atklāt gaidāmā bērna dzimumu. Taču izrādās, ka process nav tik vienkāršs — ekrānā parādās vēl viena poga.
Pāris vēlreiz aizver acis un turpina klikšķināt. “Ak, Dievs, cik daudz soļu!” smejoties saka Teilors.
Kad mājaslapa aicina nospiest pogu jau trešo reizi, abi beidzot paskatās ekrānā. Tieši pirms izšķirošā mirkļa Teilors pagriežas pret sievu un saka: “Es tevi mīlu.”
Pēc pēdējā klikšķa ekrānā parādās rozā uzraksts “meitene”. Aktieris sajūsmā paceļ rokas gaisā un sajūsmā iekliedzas, savukārt topošā māmiņa aizsedz muti aizkustinājuma pilnā pārsteigumā. Jau nākamajā mirklī abi apskaujas, un Teja nespēj valdīt asaras.
“Mums izdevās,” viņu mierinot un iedrošinot nosaka Teilors.