Trīs bojāgājušie astoņos mēnešos: Imantas pārbrauktuvē prasa uzstādīt barjeras gājējiem
Astoņu mēnešu laikā uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves notikuši divi traģiski negadījumi ar letālām sekām. 2025. gada 1. oktobrī, braucot ar elektroskrejriteni, zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, bet 2026. gada 7. jūnijā vilciens nāvējoši traumēja vīrieti.
Biedrība “Pilsēta cilvēkiem” norāda, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Tādējādi vilciena tuvošanās laikā tiktu bloķēta ne tikai autosatiksme, bet arī gājēju un velosipēdistu kustība.
2026.gada 11. maijā AS “Latvijas dzelzceļš” biedrības prasību noraidīja, uzskatot uzstādītos gājēju labirintus par pietiekamu drošības risinājumu.
Biedrība sadarbībā ar advokātu Ņikitu Kovaļovu ir izvērtējusi situāciju un jau iesniegusi apstrīdēšanas iesniegumu Rīgas domes izpilddirektoram par Rīgas domes prettiesisko bezdarbību šī jautājuma sakārtošanā.
“Mēs pieprasām līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras. Ja prasība tiks noraidīta, vērsīsimies tiesā,” vēsta biedrības pārstāvis Kārlis Krēķis.
Kā zināms, 2025. gada 1. oktobrī dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes, kuras, braucot ar nomas elektroskūteri, sadūrās ar vilcienu. Savukārt nesen netālu no Imantas stacijas sadursmē ar vilcienu gāja bojā 29 gadus vecs vīrietis.
Imantas stacijas apkārtne un piemiņas vieta pēc traģēdijas
Piemiņas vieta Imantas stacijā pēc traģēdijas, kur dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes.