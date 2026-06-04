Rubio paskaidro, kāpēc Putins "vairs nekad nesasniegs savus mērķus" karā pret Ukrainu
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Krievijas iebrukums Ukrainā kļuvis par stratēģisku katastrofu pašai Krievijai, un Kremlis vairs nespēj sasniegt sākotnēji izvirzītos kara mērķus.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka iebrukums Ukrainā Krievijai ir kļuvis par stratēģisku katastrofu. Pēc viņa teiktā, Kremlis vairs nespēs sasniegt mērķus, ko bija izvirzījis kara sākumā.
Turklāt, pēc Rubio domām, Krievija, visticamāk, vairs nekad nespēs militārā ceļā panākt pat tos salīdzinoši pieticīgos mērķus un prasības, ko Vladimirs Putins pašlaik izvirza sarunās ar ASV un Ukrainu.
Rubio norādīja, ka Ukraina ne tikai sekmīgi aptur Krievijas ofensīvu, bet arī arvien efektīvāk pārnes karadarbību uz Krievijas teritoriju. Pēdējo mēnešu laikā Ukrainas spēki būtiski palielinājuši tāldarbības triecienu skaitu pa svarīgiem Krievijas ekonomikas un infrastruktūras objektiem.
"Tas notiek tāpēc, ka ukraiņi tiem efektīvi pretojas," sacīja Rubio.
Atsevišķi viņš atsaucās uz ASV Aizsardzības ministrijas datiem, saskaņā ar kuriem pirmo reizi kara laikā kritušo Krievijas karavīru skaits pārsniedz ievainoto skaitu.
Pēc Rubio teiktā, tas liecina, ka ukraiņi karo ne tikai drosmīgi, bet arī efektīvi.
US Secretary of State Marco Rubio said the war in Ukraine is among the first conflicts in modern history in which Russian fatalities exceed the number of wounded, describing it as evidence of the effectiveness of Ukrainian forces on the battlefield. pic.twitter.com/DksITUG6F6— KyivPost (@KyivPost) June 4, 2026
Vienlaikus, pēc viņa teiktā, ASV turpina meklēt ceļu uz mierīgu konflikta noregulējumu. Rubio uzsvēra, ka karš galu galā beigsies pie sarunu galda, taču pašlaik pušu pozīcijas joprojām ir ļoti tālas viena no otras.
Putinam šie izteikumi ir īpaši nepatīkami, jo tie tieši skar viņa galvenās politiskās nostādnes un gadiem veidoto iekšējās propagandas naratīvu. Nosaucot iebrukumu par "stratēģisku katastrofu" un norādot uz nespēju sasniegt militāros mērķus, ASV augsta ranga diplomāts publiski apšauba mītu par neizbēgamu Krievijas uzvaru un demonstrē Krievijas elitei milzīgo zaudējumu un starptautiskās izolācijas bezjēdzību.
Turklāt norāde, ka Maskava nespēj militārā ceļā panākt pat salīdzinoši pieticīgus nosacījumus, atklāti apšauba Krievijas armijas kaujas spējas un sūta Kremlim skaidru signālu: jaunā ASV administrācija negrasās piekāpties un neļaus diktēt miera nosacījumus no spēka pozīcijām.