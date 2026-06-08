Ukrainas uzbrukumā jūras spēku bāzei netālu no Sanktpēterburgas sadedzinātas 5000 tonnas Krievijas munīcijas; liesmas bija redzamas pat no kosmosa
Krievija cieta lielus munīcijas zaudējumus pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma jūras spēku ieroču glabāšanas bāzei Ļeņingradas apgabalā.
Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma laikā Krievijas Jūras spēku ieroču glabāšanas bāzei Boļšaja Ižora ciemā Ļeņingradas apgabalā tika iznīcinātas 5000 tonnas ar munīciju. Par to ziņoja Krievijas "Telegram" kanāls "Dosje Špiona", ko it kā vada "viens no izlūkdienestu darbiniekiem".
Ziņojumā teikts, ka reidā piedalījās 40 droni, un astoņi no tiem sasniedza savus mērķus. Triecieni bija vērsti pret uz zemes bāzētiem ieroču angāriem. Uzbrukuma rezultātā sākās detonācija "Kopējais zaudētā ekipējuma daudzums bija aptuveni 5000 tonnu, galvenokārt dažāda kalibra artilērijas munīcija un inženiertehniskā munīcija," ziņo kanāls. Tika ziņots arī par divu militāro arsenālu likvidāciju.
Tikmēr ugunsgrēki iepriekšminētajā arsenālā ir redzami no kosmosa, ko apliecina "Sentinel-2" satelīta uzņemtie attēli.
Tikmēr "ASTRA" noteica, ka ugunsgrēki skāra aptuveni 1,5 kvadrātkilometru lielu platību. 6. jūnijā aculiecinieki pamanīja dūmus, kas ceļas no arsenāla desmitiem kilometru attālumā. Sociālajos tīklos parādījušies arī kadri ar munīcijas detonācijām.