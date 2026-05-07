Droni uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcai Permā, kas atrodas 1500 kilometru attālumā no Ukrainas
Sākotnējā informācija liecina, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti bija vērsti pret naftas sūknēšanas staciju vai "Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīcu Permā.
Permas iedzīvotāji pirmos sprādzienus dzirdēja 7. maija rītā. Neskaitāmi soctīklos ievietoti foto un video pierāda, ka droni trāpīja stratēģiskiem objektiem Permas teritorijā. Tajos apgalvots, ka uzbrukumi bija vērsti pret naftas sūknēšanas staciju vai pārstrādes rūpnīcu Permā. Permas teritorijas gubernators Dmitrijs Mahonins apstiprināja, ka 7. maijā gaisa triecieniem tika pakļauti reģiona stratēģiskie objekti. Viņš atzina drona uzbrukumu rūpniecības objektam un arī apgalvoja, ka vairākus citus Ukrainas dronus debesīs virs Permas teritorijas it kā notrieca Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pēc Mahonina teiktā, "ārkārtas dienesti strādā vietā, kur nokrita drona fragmenti".
ASTRA OSINT analītķi uzskata, ka 7. maijā Ukrainas bezpilota lidaparāti Permā veica otro uzbrukumu "Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīcai, kas piegādā degvielu Krievijas armijai. Šī iekārta ik gadu var pārstrādāt 12–13 miljonus tonnu jēlnaftas benzīnā, dīzeļdegvielā un aviācijas petrolejā.
Ukrainas Aizsardzības spēki iepriekš uzbruka "Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīcai Permā 2026. gada 30. aprīlī, bojājot AVT-4 jēlnaftas destilācijas iekārtu. 29. aprīlī bezpilota lidaparāti uzbruka Permas līnijas pārstrādes stacijai, kas apkalpo naftas uzglabāšanas tvertnes un nodrošina naftas sūknēšanu pa maģistrālo naftas cauruļvadu.