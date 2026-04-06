Ukraiņi devuši kārtējo triecienu Putina naftas impērijai.
Šodien 13:48
Atklāj patieso iemeslu, kāpēc Putina armija nespēj nosargāt savu naftas impēriju no ukraiņu dronu triecieniem
Pēdējo divu nedēļu laikā Ukrainas Aizsardzības spēki ir aktivizējuši kampaņu, dodot triecienus ar tālā darbības rādiusa droniem pa naftas infrastruktūru, kuru Krievijas Federācija nespēj pienācīgi aizsargāt, liecina ASV Kara izpētes institūta (ISW) ziņojums.
Analītiķi izceļ naktī uz 5. aprīli īstenotos triecienus pa lielo naftas eksporta ostas termināli Primorskā (Ļeņingradas apgabalā). Pēc ekspertu domām, tā ir mērķtiecīga un sistemātiska kampaņa: pēdējo divu nedēļu laikā Ukrainas bruņotie spēki ir uzbrukuši vismaz astoņiem Krievijas naftas rūpniecības un militārās infrastruktūras objektiem.
Ziņojumā skaidrots: "Ierobežotie pretgaisa aizsardzības līdzekļi un tehniskie šķēršļi, kas liedz aizsargāt plašus infrastruktūras objektus milzīgos attālumos, būtiski apgrūtina Kremļa centienus pasargāties no Ukrainas tālā darbības rādiusa ieročiem."
Pētnieki papildina, ka Ukrainas spēki sekmīgi sasnieguši mērķus Krievijas teritorijā, kuru savstarpējais attālums pārsniedz 1700 kilometrus.