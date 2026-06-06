Zinātnieki ir izveidojuši universālu vakcīnu, kas spēj aizsargāt pret veselām vīrusu saimēm
Jaunā vakcīna, kas izstrādāta, izmantojot mākslīgo intelektu, ir veiksmīgi izturējusi pirmos izmēģinājumus uz cilvēkiem un varētu palīdzēt novērst turpmākas pandēmijas.
Kembridžas Universitātes zinātnieki un biotehnoloģiju uzņēmums "DIOSynVax" ir izstrādājuši revolucionāru universālu vakcīnu "Sarbeco", kas var izraisīt imunitāti pret veselām vīrusu saimēm, ziņo "The Independent".
Zāļu izveidē tika izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kas analizēja tūkstošiem vīrusu celmu ģenētiskos datus un identificēja stabilus vīrusu fragmentus. Šie elementi mutāciju laikā praktiski nemainās, un tieši uz šiem elementiem iedarbosies cilvēka imūnsistēma. Jaunā tehnoloģija ir balstīta uz superantigēna principu. Vakcīna nevis mērķē uz konkrētu vīrusu, bet gan apmāca imūnsistēmu atpazīt kopīgas īpašības patogēnu grupā.
Pētījuma pirmajā fāzē piedalījās 49 veseli brīvprātīgie vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Pētījums apstiprināja zāļu drošību un pierādīja imūno aizsardzību ne tikai pret SARS-CoV-2, bet arī pret vairākiem sikspārņu koronavīrusiem.
Arī vakcīnas ievadīšanas metode bija unikāls sasniegums. Tradicionālās adatas vietā tika izmantota mikrofluīdiska strūkla zem īpaši augsta spiediena, kas vakcīnu piegādāja tieši ādas šūnās praktiski bez sāpēm vai audu bojājumu riska.
Plānots, ka izmēģinājuma otrajā fāzē piedalīsies vairāk nekā 200 cilvēku. Zinātnieki uzskata, ka šī pieeja novērsīs nepieciešamību pēc "reaktīvās" medicīnas, kur vakcīnas tiek izstrādātas pēc epidēmijas sākuma.
Sauthemptonas Universitātes profesors Sols Fausts saka: "Vīrusi, piemēram, gripa, koronavīrusi un Ebolas grupa, nepārtraukti attīstās, un līdz brīdim, kad vakcīnas tiks ieviestas, tās var būt slikti saskaņotas – pašreizējai "reaktīvai" vakcīnu sistēmai ir grūti sekot līdzi."
"Šī jaunā universālo vakcīnu klase ir nākotnes prasībām atbilstoša. Tās ne tikai aizsargā pret daudziem variantiem vienlaikus, bet potenciāli arī pret saistītiem vīrusiem, kas vēl nav parādījušies un izplatījušies uz cilvēkiem," turpina profesors.
Universālās vakcīnas varētu palīdzēt glābt miljoniem dzīvību, novērst ierobežojumus un samazināt bīstamu slimību uzliesmojumu ekonomisko ietekmi nākotnē.
"Ja mēs varētu izstrādāt un klīniski uzlabot šo jauno vakcīnu klasi pirms vīrusa uzliesmojuma sākuma, tas varētu glābt miljoniem dzīvību, izvairīties no ierobežojumiem un saglabāt ekonomiku," noslēdz Fausts.