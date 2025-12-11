Armēnijas premjerministrs ceļā uz Eirāzijas samitu iestrēgst gaisa telpā — dronu uzbrukumu dēļ slēgtas Maskavas lidostas

Maskavā dronu uzbrukuma dēļ nav varējusi nolaisties Armēnijas premjera lidmašīna.
Šodien 11:25
Armēnijas premjerministra Nikola Pašinjana lidmašīna nav varējusi nosēsties Maskavā, jo dronu uzbrukuma dēļ Krievijas galvaspilsētas lidostas bija slēgtas, vēsta vietējie mediji.
Pašinjana lidmašīna teju stundu riņķoja virs Tveras apgabala, gaidot atļauju nolaisties, bet tā arī to nesaņēma.
Lidmašīna devās uz Sanktpēterburgu, un tur ap plkst. 1 naktī nolaidās Pulkovas lidostā.
Pašinjans bija ceļā uz Maskavu, lai piedalītos Eirāzijas Ekonomiskās savienības Starpvaldību padomes sanāksmē.