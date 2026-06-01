Armēnija noraida Putina prasību rīkot referendumu par dalību ES
Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans pirmdien noraidīja Krievijas diktatora Vladimira Putina prasību Erevānai sarīkot referendumu par pievienošanos Eiropas Savienībai (ES).
Armēnija pēdējos gados ir meklējusi citus sabiedrotos, neapmierināta ar to, ka Maskava to neaizstāvēja konfliktā ar kaimiņos esošo Azerbaidžānu.
Pagājušajā nedēļā Putins kritizēja Armēnijas tuvināšanos ES un aicināja "pēc iespējas ātrāk" sarīkot referendumu, sakot, ka nav iespējama dalība gan ES, gan Maskavas vadītajā Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā (EES).
Pašinjans sacīja, ka "referenduma rīkošana ir neloģiska", kamēr izvēle starp abiem blokiem "nav kļuvusi neizbēgama, kamēr Armēnija nav oficiāli iesniegusi pieteikumu dalībai ES vai nav tuvu kandidātvalsts statusa saņemšanai".
Jauns.lv jau vēstīja, ka šomēnes Putins "caur puķēm" brīdināja Armēniju, ka viņu gaida Ukrainas liktenis, ja tā sadomās bez Kremļa piekrišanas mainīt kursu uz ES. “Jūs taču saprotat, ka mēs tagad pārdzīvojam visu, kas notiek Ukrainas virzienā. Bet ar ko tad viss sākās? Ar Ukrainas iestāšanos vai mēģinājumiem iestāties ES. Tas bija pirmais posms, tikai pirmais posms,” toreiz stāstīja diktators.
Pēdējā laikā saasinājušās Krievijas un Armēnijas attiecības, un Armēnijas premjerministrs Nikola Pašinjans neieradās uz Uzvaras dienas svinībām Maskavā. Putins paziņoja, ka Armēnijai ir jāsarīko referendums par pievienošanos Eiropas Savienībai, lai nesanāk “kā Ukrainā”. Armēnijas parlaments 2025. gada pavasarī apstiprināja likumu par pievienošanās ES procesa sākšanu. Augustā Pašinjans paziņoja, ka Armēnija varētu izstāties no Eirāzijas ekonomiskās savienības, cerot iestāties ES.
Sestdien Maskava atsauca savu vēstnieku Armēnijā "konsultācijām" par Erevānas saitēm ar ES.
Pašinjans sacīja, ka Armēnijas un Krievijas attiecības "atrodas transformācijas stadijā". "Mēs veidojam jaunas attiecības ar Krieviju, un es esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies, tostarp tāpēc, ka mūsu attiecības ar Krieviju ir atklātas un sirsnīgas," viņš teica.