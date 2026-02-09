Pirmā tik augsta ranga ASV amatpersonas vizīte Armēnijā - Venss ieradies Erevānā
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss pirmdien ieradies vizītē Armēnijā, un tā ir vēsturē pirmā tik augsta ranga ASV administrācijas pārstāvja vizīte Armēnijā.
Baltais nams pirms vizītes norādīja, ka vizīte Armēnijā un Azerbaidžānā, kurp Venss dosies otrdien, iecerēta, lai atbalstītu abu valstu starpā panākto izlīgumu.
Pēc ierašanās Erevānā Venss runāja ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašinjanu kopīgā preses konferencē.
Abi līderi parakstīja vienošanos par sadarbību kodolenerģijas jomā.
Venss paziņoja, ka ASV Armēnijas kodolenerģētikas nozarē ieguldīs deviņus miljardus dolāru.
Komentētāji norāda, ka vizīte liecina par ASV pozīciju nostiprināšanos Dienvidkaukāza reģionā.
Abas valstis - Armēnija un Azerbaidžāna - pirms tam piekrita piedalīties Donalda Trampa Miera padomē.
Komentētāji arī norāda, ka ASV viceprezidents neapmeklēs Gruziju - valsti, kas ilgu laiku tika uzskatīta par galveno ASV sabiedroto Dienvidkaukāzā.
Gruzijas valdība kopš Donalda Trampa administrācijas nākšanas pie varas centusies panākt, lai tiktu atceltas iepriekšējās ASV administrācijas noteiktās sankcijas, taču līdz šim tas nav izdevies.