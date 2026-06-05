Pirmdien no ārstniecības iestādes izbēdzis apcietinātais
Foto: Valsts policija
Pirmdien no ārstniecības iestādes izbēdzis apcietinātais.
Sabiedrība

Pirmdien no ārstniecības iestādes izbēdzis apcietinātais

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Jauns.lv/LETA

Pirmdien no veselības aprūpes iestādes izbēdzis kāds apcietinātais, informē Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP).

Pirmdien no ārstniecības iestādes izbēdzis apcieti...

IeVP norādīja, ka par notikušo nekavējoties informēta Valsts policija, kurai nodota nepieciešamā informācija apcietinātā meklēšanas pasākumu veikšanai.

Meklēšanas rezultātā policija apcietināto aizturēja. Pēc procesuālo darbību veikšanas persona nogādāta atpakaļ Rīgas Centrālcietumā.

Saistībā ar notikušo Valsts policijā ir sākts kriminālprocess, savukārt IeVP ierosināta dienesta pārbaude.

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