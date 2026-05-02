Zelenskis brīdina par “neparastām aktivitātēm” uz Baltkrievijas robežas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 2. maijā paziņojis, ka Ukraina novērojusi neparastu aktivitāti uz Baltkrievijas robežas.
Video uzrunā prezidents pauda, ka Ukrainas spēki šīm aktivitātēm uz Ukrainas-Baltkrievijas robežas rūpīgi seko līdzi un dokumentē tās, un uzsvēra, ka Ukraina ir gatava reaģēt uz jebkādiem mēģinājumiem iesaistīt kaimiņvalsts spēkus agresīvās darbībās pret tās suverenitāti.
Šis brīdinājums notiek laikā, kad Baltkrievijā novērota pastiprināta digitālā kontrole - Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centrs nesen ziņoja, ka Minskā tiek pastiprināta interneta piekļuves kontrole, līdzīgi kā tas notiek Krievijā.
Tāpat pēdējā laikā saasinājusies Baltkrievijas vadoņa Aleksandra Lukašenko retorika par Ukrainu un vairākas Ukrainas amatpersonas brīdinājušas, ka Baltkrievija joprojām var tikt izmantota kā platforma jaunai Krievijas uzsāktā kara eskalācijai — līdzīgi kā tas bija 2022. gadā, kad Krievijas iebrukums Ukrainā no ziemeļiem notika caur Čornobiļas zonu.
Tāpat video uzrunā Zelenskis norādīja, ka aizvadījis produktīvu sarunu ar Slovākijas premjerministru Robertu Fico. "Mēs novērtējam to, ka Slovākija spērusi soļus pretī tam, lai atbloķētu Eiropas atbalsta paketi Ukrainai un realizētu 20. sankciju paketi Krievijai. Ir svarīgi saglabāt ciešas attiecības ar Slovākiju pat ja mūsu viedokļi vairākos jautājumos nesakrīt," uzsvēra Zelenskis.
Viņš uzteica arī notiekošās sarunas ar partneriem Eiropā, Tuvajos Austrumos un Persijas līča reģionā, lai stiprinātu Ukrainas pretgaisa aizsardzību un ekonomisko stabilitāti. Kā arī piebilda, ka cer sagaidīt “nozīmīgus rezultātus” no augsta līmeņa sarunām maijā.