Austrālijā konfiscēti 100 000 nelegālu eksotisku prusaku
Austrālijas varasiestādes konfiscējušas vairāk nekā 100 000 dzīvu eksotisku prusaku no komerciāla audzētāja Jaundienvidvelsas štatā.
Amatpersonas to raksturoja kā līdz šim lielāko nelegālo eksotisko bezmugurkaulnieku konfiskāciju valstī.
Starp kukaiņiem, kuru vērtība tiek lēsta uz 200 000 Austrālijas dolāru (122 700 eiro) bija arī sugas, ko Austrālijā legāli ievest nedrīkst, tostarp Madagaskaras šņācējprusaki, atklāja Austrālijas Klimata pārmaiņu, enerģētikas, vides un ūdens departaments (DCCEEW). Daži no šiem prusakiem bija plaukstas lielumā.
Saskaņā ar Austrālijas tiesību aktiem sugas, kas nav apstiprinātas importam, nedrīkst arī likumīgi turēt, audzēt vai pārdot neatkarīgi no tā, kā tās iegūtas. Austrālijā ir spēkā viena no pasaulē stingrākajām bioloģiskās drošības kontrolēm, lai aizsargātu valsts unikālo dabu un lauksaimniecības nozari no invazīvām sugām un slimībām.
"Mēs ļoti nopietni uztveram savu darbu, aizsargājot Austrālijas unikālo bioloģisko daudzveidību," uzsvēra DCCEEW.
Konfiscētie kukaiņi tiks likvidēti.