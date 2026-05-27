NATO iznīcinātāji pagājušajā nedēļā 11 reizes devušies patrulēt pie Baltijas valstu robežām ar Krieviju un Baltkrieviju
Pagājušajā nedēļā NATO iznīcinātāji, kas patrulē Baltijas valstu gaisa telpā, 11 reizes tika nosūtīti patrulēt pie Krievijas un Baltkrievijas robežām un vienu reizi - identificēt Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpa lidojumu noteikumus, paziņoja Lietuvas Aizsardzības ministrija.
Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju 19. maijā NATO iznīcinātāji patrulēja pie Latvijas austrumu robežas. To uzdevums bija identificēt iespējamu dronu Igaunijas dienvidaustrumos, kas tika identificēts un iznīcināts.
19. maijā iznīcinātāji patrulēja pie Latvijas un Igaunijas austrumu robežām.
20. maijā patrulēšana notika virs Latvijas un Lietuvas teritorijas. Tajā pašā dienā iznīcinātāji pacēlās, lai identificētu potenciālu objektu Igaunijā.
21. maijā NATO iznīcinātāji veica vairākas patruļas gar Latvijas dienvidaustrumu robežu. Šajā dienā patrulēšana notika arī gar Lietuvas austrumu robežu.
22. maijā iznīcinātāji identificēja divus Krievijas iznīcinātājus "Su-30S". Lidmašīnas starptautiskā gaisa telpā no Krievijas Kēnigsbergas eksklāva un atpakaļ lidoja bez ieslēgtiem transponderiem, bez lidojuma plāniem un neuzturot radiosakarus ar reģionālo gaisa satiksmes vadības centru.
23. maijā iznīcinātāji pacēlās gaisā, lai identificētu potenciālu objektu Lietuvas teritorijā. Turklāt 24. maijā iznīcinātāji patrulēja pie Polijas austrumu robežas un Latvijas dienvidaustrumu robežas.
NATO gaisa telpas patrulēšanas misija Baltijas valstīs tiek īstenota no Lietuvas un Igaunijas.