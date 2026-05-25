Krievija draud vērsties ANO tiesā pret Baltijas valstīm par it kā “krievu diskrimināciju”
Krievija paziņojusi, ka gatavojas vērsties Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Starptautiskajā tiesā saistībā ar it kā “sistemātiskiem etnisko krievu tiesību pārkāpumiem” Baltijas valstīs. Par to Krievijas propagandas laikrakstam “Izvestija” pavēstījusi Krievijas Ārlietu ministrija.
Maskava, turpinot savu dezinformācijas kampaņu, apgalvo, ka Baltijas valstu valdības ignorējot Krievijas aicinājumus uz dialogu un turpinot īstenot politiku, kas, pēc tās domām, pārkāpjot starptautiskās normas. Krievijas Ārlietu ministrija arī norādījusi, ka Latvijā, Lietuvā un Igaunijā esot vērojams “rusofobijas pieaugums”, ko it kā veicinot valsts līmeņa politika.
“Acīmredzot mums nāksies pārcelt savas pretenzijas juridiskajā līmenī, vēršoties galvenajā ANO tiesu institūcijā – Starptautiskajā tiesā,” paziņojusi Krievijas Ārlietu ministrija.
Agresorvalsts norādījusi, ka plāno šo jautājumu aktualizēt ANO Cilvēktiesību padomes 62. sesijā, kas notiks jūnijā un jūlijā. Pēc Maskavas teiktā, iepriekš uzmanība šai tēmai pievērsta arī ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojam un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai (EDSO), taču vēlamā reakcija neesot panākta.
Jāuzsver, ka Baltijas valstis Krievijas izteikumus raksturo kā kārtējo agresorvalsts dezinformācijas kampaņu. Pēdējo nedēļu laikā Maskava vairākkārt izplatījusi nepamatotus pārmetumus Baltijas valstīm, tostarp apgalvojumus par to, ka it kā Baltijas valstis ļauj Ukrainai dronu uzbrukumiem izmantot savu teritoriju.
Aizvadītajā nedēļā Latvija, Lietuva un Igaunija izsludināja vairākus brīdinājumus par iespējamiem gaisa telpas pārkāpumiem dronu draudu dēļ. Savukārt visu trīs valstu prezidenti kopīgā paziņojumā uzsvēra, ka Krievijas izplatītie pārmetumi ir nepamatoti un uzskatāmi par mēģinājumu novērst starptautiskās sabiedrības uzmanību no Krievijas kara Ukrainā.
Arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ārlietu ministri nosodījuši Krievijas izplatītos apgalvojumus. Kopīgajā paziņojumā uzsvērts, ka tiek kategoriski noraidīta Krievijas dezinformācijas kampaņa un draudi reģiona valstīm.