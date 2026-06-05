Kristīne Stakena atklāj, kā satikusi vīru: “Kaut ko ieskumu tinderī”
Žurnāliste, podkāsta “KĀES” un grāmatas “Šis nav mans žanrs. Māmiņdzeja” autore Kristīne Stakena intervijā žurnālam “Jauns OK” stāsta par dzīvi pēc bērna piedzimšanas, sabiedrības spiedienu būt “normālai”, savu spuraino sievišķību un pirmajām dārza dobēm viņas dzīvē. Tostarp Kristīne atklāj, kā viņas dzīvē ienācis vīrs.
Intervijā Kristīne Stakena atklāti runā par mātes pieredzi, kas nebūt vienmēr ir gaiša, silta un pašsaprotama. “Sabiedrībā vajag, lai tu esi uzreiz normāla, kad piedzimst bērns, bet man gribētos, lai sabiedrībā pieņem, ka tikpat normālas ir mammas, kas jūtas apjukušas, meklē jaunu identitāti, kas jūtas nomāktas vai skumjas. Uzspiest to, ka tev tagad jābūt savai vislaimīgākajai versijai, taču arī ir nežēlīgi!”
Tāpat viņa atklāj savu iepazīšanās stāstu ar vīru Māri. Abi jau reiz esot satikušies kādā pasākumā, bet īstā saruna sākusies pēc reģistrēšanās plaši pazīstamajā iepazīšanās platformā. “Es ar viņu jau biju iepazinusies pirms daudziem gadiem kādā pasākumā, bet neko vairāk par viņu nezināju. Tad starp Ziemassvētkiem un jaungadu pirms vairāk nekā astoņiem gadiem es kaut ko ieskumu tinderī – tajā svētku laikā, kad tik ļoti gribētos, ka ir sava ģimene… un tā.
Man tikko bija palikuši 30 gadi, pāris gadu jau biju solo programmā. Un beidzot mēs normāli sēžam kafejnīcā un runājam, un saprotam, ka mēs varētu vēl satikties un parunāt varbūt. Tā arī parunājām, trešo reizi aizgājām uz kino un tad jau lēnām sākām dzīvot kopā.”
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