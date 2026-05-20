Sirskis brīdina: Krievija plāno operācijas no Baltkrievijas teritorijas
Jauna Krievijas karaspēka iebrukuma draudi no Baltkrievijas puses atkal ir pieauguši. Krievijas Ģenerālštābs gatavo šādu operāciju. Par to intervijā "Militarnij" paziņojis Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Viņš norādīja, ka pašlaik vērojama tendence palielināt frontes līnijas garumu. Un viens no reālajiem scenārijiem ir jauns Krievijas iebrukums no Baltkrievijas teritorijas.
"Ir jaunākie mūsu izlūkdienestu dati un mūsu prezidenta paziņojums par Krievijas draudiem no Baltkrievijas puses, par iespējamu operāciju no ziemeļiem. Tas ir reāli. Mēs zinām, ka Krievijas Ģenerālštābs pašlaik aktīvi izskaitļo un plāno operācijas no ziemeļiem," sacīja ģenerālis.
Aprīlī Ukraina sāka aktīvi stiprināt robežu ar Baltkrieviju: tika uzspridzināti tilti un papildus nomīnētas teritorijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par aizdomīgām aktivitātēm Baltkrievijas pusē, tostarp ceļu būvniecību un artilērijas pozīciju ierīkošanu.