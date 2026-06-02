"Bumba ar laika degli!" Eksperti brīdina par sarūsējušās Krievijas "ēnu flotes" katastrofālajiem riskiem
Vairāk nekā puse pasaules sankcijām pakļauto naftas tankkuģu flotes ir stipri korodējusi un var izraisīt nopietnu vides katastrofu, laikrakstam "Financial Times" paziņojis pasaulē lielākā kuģu pārstrādes uzņēmuma vadītājs.
Šie kuģi veido tā dēvēto "ēnu floti", kas ļauj turpināt sankcijām pakļautās naftas pārvadājumus, apejot Rietumu noteiktos ierobežojumus. Šonedēļ ASV iestādes pirmo reizi atļāvušas četrus šādus kuģus nodot pārstrādei.
Krievija šo sankciju apiešanas floti izveidoja pēc 2022. gada, lai saglabātu naftas eksportu un nodrošinātu ienākumus kara finansēšanai Ukrainā. Katrs papildu gads, ko šie novecojušie tankkuģi pavada jūrā, palielina risku, ka notiks naftas noplūde, kuras sekas neviens nesegs.
"Financial Times" norāda, ka sankcijas paradoksālā veidā palīdz uzturēt šos kuģus ekspluatācijā, jo apgrūtina to legālu nodošanu utilizācijai. Tomēr kuģu īpašnieki sākotnēji nemaz neplānoja atbrīvoties no flotes, kas tika izveidota tieši sankciju apiešanai. Jautājums par pārstrādi rodas tikai tad, kad kuģi vairs nespēj pilnvērtīgi darboties tirgū.
"Veiksme drīz var beigties"
Uzņēmuma "GMS Partnership" izpilddirektors Anils Šarma brīdinājis, ka risks kļūst arvien lielāks.
"Veiksme drīz var beigties," viņš sacīja "Financial Times", runājot par iespēju izvairīties no liela mēroga naftas noplūdes.
Šarma atsaucās uz 1979. gada katastrofu, kad pēc tankkuģa "Atlantic Empress" sadursmes jūrā nonāca vairāk nekā divi miljoni barelu naftas.
Pēc viņa vērtējuma, utilizācijai būtu jānodod vismaz trešdaļa šīs flotes, bet, visticamāk, pat vairāk nekā puse kuģu, jo to tehniskais stāvoklis rada arvien lielākus draudus gan kuģošanas drošībai, gan videi.
Pārsvarā Krievijas tankkuģi
Tā dēvētā "ēnu flote" ir sankciju apiešanas kuģu tīkls, ko izmanto galvenokārt Krievija, bet mazākā apjomā arī Irāna un Venecuēla, lai eksportētu naftu, apejot starptautiskos ierobežojumus. Tomēr tieši Krievija veido lielāko šīs flotes daļu.
Saskaņā ar "S&P Global" datiem 2025. gada septembrī ēnu flotē bija 978 tankkuģi, no kuriem: 561 pārvadāja Krievijas naftu, 170 – Irānas naftu, bet 54 – Venecuēlas naftu.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR), kas Krievijas ēnu floti uzrauga jau vairāk nekā divus gadus, min vēl lielākus skaitļus. Saskaņā ar 2026. gada 7. maijā atjauninātajiem datiem Krievijas ēnu naftas flotē ietilpst 854 tankkuģi, kuru kopējā kravnesība sasniedz 88,5 miljonus tonnu.
Savukārt plašākā HUR datubāzē, kurā iekļauti kuģi, kas saistīti ne tikai ar sankcijām pakļauto naftas pārvadājumiem, bet arī ar ieroču transportēšanu un no Ukrainas izvesto preču pārvadājumiem, reģistrēti jau 1404 kuģi.
Būtisku daļu Krievijas ēnu flotes ekspluatē sankcijām pakļautais valsts kuģniecības uzņēmums "Sovcomflot", tomēr daudzi kuģi formāli kuģo zem citu valstu karogiem, tostarp Libērijas, Barbadosas un citu valstu karogiem, lai slēptu savu patieso izcelsmi un īpašniekus.
Veci, sarūsējuši un neapdrošināti
Kuģu brokeru kompānija "Clarksons" lēš, ka pasaules ēnu flotē ir aptuveni 1800 kuģu, no kuriem apmēram 1500 ir naftas vai naftas produktu tankkuģi.
Daudzi no tiem ir krietni vecāki par 20 gadiem — vecumu, kad kravas kuģus parasti noraksta un nodod pārstrādei. Ar gadiem korozija un novecojušās sistēmas būtiski samazina kuģu drošību un kuģošanas spējas.
Kuģniecības grupas "CMB Tech" vadītājs Aleksandrs Saveriss situāciju raksturojis kā "bumbu ar laika degli". Pēc viņa teiktā, šie kuģi bieži nav apdrošināti, tiek slikti uzturēti un tos apkalpo nepietiekami kvalificētas vai nepietiekami nokomplektētas apkalpes, tādējādi katastrofas risks ir tikai laika jautājums.
Tikmēr kuģu pārstrādes uzņēmums "GMS Partnership" šonedēļ saņēma pirmo atļauju no ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) pārstrādāt četrus sankcijām pakļautos kuģus. Iepriekšējā gadā Vašingtona bija noteikusi sankcijas vairāk nekā 50 šādiem kuģiem saistībā ar Irānas naftas transportēšanu.
Savukārt Eiropas Savienība gatavo 21. sankciju paketi, kuru plānots apstiprināt jūnija beigās vai jūlija sākumā. Tās galvenais mērķis būs vērsties pret Krievijas ēnu floti. Pēc vairāku diplomātisko avotu teiktā, sankciju pieņemšanu varētu atvieglot tas, ka vairs nepastāv iepriekšējie šķēršļi, kas saistīti ar Ungārijas ilgstošo pretestību atsevišķiem ierobežojumiem.
Ukraina savukārt papildina sankcijas ar tā dēvētajām "kinētiskajām sankcijām" — militāriem triecieniem pret ēnu flotes kuģiem. Ukrainas jūras droni maija sākumā pie Novorosijskas ostas uzbruka diviem ēnu flotes tankkuģiem, un, kā ziņots, Ukrainas operāciju darbības rādiuss jau sasniedz arī Vidusjūras reģionu.