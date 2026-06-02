Šodien 15:25
Latvijas futbola izlases pussargs Deniss Meļņiks karjeru turpinās Skotijā
Latvijas futbola izlases aizsargs Deniss Meļņiks pievienosies Skotijas augstākās līgas klubam "Falkirk", vēsta "The Falkirk Herald".
Folkērkas vienība Skotijas premjerlīgā šosezon ieņēma sesto vietu.
23 gadus vecais Meļņiks trešo sezonu pārstāv "Audu" un šogad laukumā bijis 15 spēlēs, lielākoties pamatsastāvā. Latvijā viņš pārstāvējis arī "Riga" un Jūrmalas "Spartaks" komandas.
Meļņiks, kurš var spēlēt kā centra aizsargs vai pussargs, pirms profesionāļa karjeras sākšanas bija Itālijas kluba "Torino" sistēmā.
Latvijas izlasē Meļņiks laukumā devies 11 spēlēs.