"Ēnu flotes" kuģī, ko ASV krasta apsardzes vajāja pie Venecuēlas krastiem, parādījies Krievijas karogs
ASV krasta apsardze 21. decembrī Karību jūrā mēģināja aizturēt tankkuģi "Bella 1", kad tas devās uz Venecuēlu pēc naftas, taču kuģis atteicās apstāties, ziņo laikraksts "The New York Times".
"Bella 1" ir pakļauts ASV sankcijām, jo tas pārvadāja naftu no Irānas, tādējādi pārkāpjot ASV noteiktās sankcijas. Pamatojoties uz to, ASV varas iestādes saņēma orderi kuģa arestam.
Krasta apsardze mēģināja kuģi aizturēt, jo tas kuģoja bez karoga, taču apkalpe nepakļāvās un turpināja ceļu. Kopš tā laika ASV spēki ir sākuši kuģa vajāšanu. Izvairoties no pakaļdzīšanās, tankkuģa apkalpes locekļi uz tā borta uzkrāsojuši Krievijas karogu.
Nav zināms, kur kuģis atrodas pašlaik. Amatpersonas apgalvo, ka tankkuģis nesen mainījis kursu, iespējams, dodoties Grenlandes vai Islandes virzienā.
NYT avoti nepaskaidroja, kāpēc krasta apsardze gaida, lai uzkāptu uz tankkuģa klāja, jo kuģis nespēj braukt ātrāk par karakuģiem. Laikraksts norāda, ka uz kuģa var uzkāpt speciāla komanda, kas spēj nodrošināt kustīgu kuģi ar potenciāli naidīgu apkalpi.
Civilie tankkuģi parasti nemēģina slēpties no krasta apsardzes. Piemēram, ASV militārie spēki nesen netālu no Venecuēlas pārtvēra divus tankkuģus un spēja uzkāpt uz tiem.
Saskaņā ar NYT informāciju tankkuģis "Bella 1" bija iesaistīts naftas transportēšanā no Krievijas, Irānas un Venecuēlas, pārkāpjot ASV un citu valstu noteiktās sankcijas. Saskaņā ar viena avota teikto tankkuģa apkalpes lielāko daļu veido Krievijas, Indijas un Ukrainas pilsoņi.