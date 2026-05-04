Zviedrija arestējusi Krievijas "ēnu flotes" kuģa kapteini
Kapteinis, Ķīnas pilsonis, tika arestēts aizdomās par viltota dokumenta izmantošanu.
Zviedrijas prokuratūra pirmdien paziņoja, ka arestēts nedēļas nogalē aizturētā Krievijas "ēnu flotes" kuģa kapteinis.

Zviedrijas krasta apsardze svētdien uzkāpa uz 182 metrus garā kuģa "Jin Hui", par kuru bija aizdomas, ka tas kuģo ar viltus Sīrijas karogu.

Kuģis "Jin Hui" ir Eiropas Savienības, Lielbritānijas un Ukrainas sankciju sarakstos, svētdien paziņoja Zviedrijas civilās aizsardzības ministrs Karls Oskars Bohlins.

Kapteinis, Ķīnas pilsonis, tika arestēts aizdomās par viltota dokumenta izmantošanu un par Zviedrijas jūrniecības kodeksa pārkāpšanu attiecībā uz "kuģošanas spēju trūkumu", teikts prokuratūras paziņojumā.

Dienas laikā notiks aizturētā nopratināšana, un ir uzsākta saziņa ar citām iestādēm un valstīm, sacīja izmeklēšanu vadošais prokurors.

