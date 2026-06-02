Rikveili apstiprina Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā
Otrdien, 2. jūnijā, Ministru kabinets Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā apstiprināja Airi Rikveili, kurš amata pienākumus sāks pildīt no 3. jūnija.
Rikveilim ir vairāk nekā 25 gadu profesionālā pieredze nacionālās drošības, aizsardzības politikas, starptautiskās sadarbības un stratēģiskās komunikācijas jomā. Kopš 2026. gada maija viņš ir aizsardzības padomnieks Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamentā. No 2024. līdz 2026. gadam Rikveilis bija Ministru prezidentes nacionālās drošības padomnieks, savukārt no 2022. līdz 2024. gadam pildīja aizsardzības padomnieka pienākumus Latvijas vēstniecībā Amerikas Savienotajās Valstīs Vašingtonā.
No 2019. līdz 2022. gadam A. Rikveilis bija NATO Sabiedroto zemes novērošanas vadības organizācijas valdes priekšsēdētājs un vienlaikus aizsardzības padomnieks Latvijas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Iepriekš Rikveilis sešus gadus pārstāvēja Latviju NATO un Eiropas Savienībā kā aizsardzības padomnieks, vadījis Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamentu, bijis aizsardzības ministra biroja vadītājs, Sabiedrisko attiecību departamenta direktors, Preses nodaļas vadītājs un Starptautisko attiecību departamenta vecākais referents.
Rikveilis 2007. gadā absolvējis NATO Aizsardzības koledžas Ģenerāļu un vēstnieku kursu Romā, Itālijā. 2006. gadā viņš ieguvis maģistra grādu globālās drošības jautājumos ar izcilību ASV Flotes Universitātē Monterejā, Kalifornijā, bet 2003. gadā absolvējis ASV Valsts departamenta Starptautisko amatpersonu programmu. 2001. gadā A. Rikveilis ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, savukārt 1998. gadā – maģistra grādu mākslā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Civildienesta attiecības ar līdzšinējo valsts sekretāru Aivaru Puriņu tika izbeigtas 31. maijā, pamatojoties uz paša vēlēšanos. Līdz šim Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumus papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem pildīja Aizsardzības ministrijas politikas direktors – valsts sekretāra vietnieks Rolands Heniņš.