Krievijas ēnu flotes apkalpē pamanīti bijušie "Vagner" algotņi, atklāti Kremļa nodomi
Krievija uz saviem ēnu flotes kuģiem izmanto bijušos privātā militārā grupējuma "Vagner" algotņus, ziņo Somijas laikraksts "Helsingin Sanomat".
Krievija savās ēnu flotes kuģu apkalpēs ir sākusi iekļaut bijušos privātā militārā grupējuma "Vagner" algotņus. Šie kuģi tiek izmantoti naftas pārvadāšanai, lai apietu starptautiskās sankcijas, un kaujinieku klātbūtne paredzēta, lai novērst tankkuģu sagrābšanu vai to pārbaudes.
"Helsingin Sanomat" žurnālistu izmeklēšana atklāj, ka vismaz 17 krievi bez jūrniecības kvalifikācijas ir identificēti kā kuģu apkalpes locekļi Somu līcī, no kuriem 12 ir saistīti ar privāto militāro kompāniju "Vagner" vai Krievijas militāro izlūkdienestu. Viņu uzdevums ir kontrolēt kuģu personālu un nepieļaut, ka Rietumvalstis sagrābj vai pārbauda tankkuģus.
Kremlis izmanto ēnu floti, lai gūtu ieņēmumus no enerģijas pārdošanas, kas tiek izmantota kara finansēšanai Ukrainā. Bijušo "Vagner" algotņu iesaistīšana liecina par ēnu flotes militarizāciju un tā izmantošanu hibrīdkarā pret Eiropu. Tādēļ ar sankcijām vien var nepietikt un šādu kuģu apkarošanai vajadzētu kļūt par daļu no ES un NATO drošības politikas.