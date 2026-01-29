Francijā aizturēts tankkuģis “Grinch”, kas saistīts ar Krievijas “ēnu floti”
Francijas varasiestādes trešdien piemērojušas administratīvo arestu naftas tankkuģim "Grinch", kas tika aizturēts aizdomās par piederību Krievijas "ēnu flotei", pavēstīja Marseļas prokuratūra.
Tankkuģa kapteinis, 58 gadus vecais Indijas pilsonis, ko Francijas iestādes iepriekš bija aizturējušas, ir atbrīvots un atgriezies uz kuģa.
Kā ziņo Francijas televīzijas kanāls BFMTV, tankkuģis brauca no Murmanskas zem Komoru Salu viltus karoga. Pēc aizturēšanas kuģis tika nosūtīts uz Marseļas-Fosas ostu.
BFMTV arī norāda, ka "Grinch" ir Lielbritānijas sankciju sarakstā, un uz to attiecas arī Eiropas Savienības (ES) un ASV sankcijas, bet to "melnajos sarakstos" tas parādās ar citiem nosaukumiem.
Kuģis nodarbojies ar naftas produktu eksportu galvenokārt uz Ķīnu un Indiju.
Pēc tankkuģa "Grinch" aizturēšanas 22. janvārī Vidusjūrā Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja, ka Franciju šajā operācijā atbalstīja vairāki sabiedrotie, tajā skaitā Lielbritānija.
France has released a video of the seizure of a Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) January 24, 2026
We want to see this five times a day.
The tanker, Grinch, was transporting Russian oil from Murmansk. The seizure was carried out by French special forces. pic.twitter.com/2jBSXc9niL
Kuģim ir noteiktas starptautiskas sankcijas, un tas brauca zem viltus karoga, norādīja Makrons.
Krievijas "ēnu flote" galvenokārt sastāv no veciem kuģiem, kas tiek izmantoti ārpus Rietumu apdrošināšanas un reģistrācijas sistēmām.
Tos izmanto, lai apietu ES sankcijas, kas tika noteiktas pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā.
Ieņēmumi no naftas pārdošanas, arī par pazeminātām cenām tādām valstīm kā Indija un Ķīna, tiek izmantoti kara finansēšanai.