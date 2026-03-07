Baltijas jūrā aizturēts kuģis ar viltotiem dokumentiem - aizdomas par Krievijas “ēnu flotes” darbību
Zviedrijas krasta apsardze un policija piektdien aizturēja kravas kuģi ar viltotiem reģistrācijas dokumentiem, un pastāv aizdomas, ka kuģis pieder Krievijas "ēnu flotei" un pārvadā zagtus Ukrainas graudus, sestdien paziņoja Zviedrijas varasiestādes.
Kuģis "Caffa" kuģoja ar Gvinejas karogu, bet Zviedrijas Krasta apsardze uzskata, ka kuģa dokumenti ir viltoti.
Kuģis bija ceļā no Marokas ostas Kasablankas, no kuras izbrauca 24. februārī, uz Sanktpēterburgu. Zviedrijas policija un krasta apsardze kuģi aizturēja Baltijas jūrā netālu no Trelleborgas.
Sākotnējā izmeklēšana sākta saistībā ar aizdomām, ka kuģis neatbilst kuģniecības prasībām.
"Kuģis ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā. Informācija liecina, ka tas pamatā izmantots, lai pārvadātu graudus, kas, kā mēs saprotam, ir nozagti no Ukrainas," preses konferencē paziņoja Zviedrijas krasta apsardzes operāciju vadītājs Daniels Stenlings. "Mums ir izdevies noskaidrot, ka kuģis kuģo zem viltus karoga. Tas ir reģistrēts Gvinejā, bet šī reģistrācija patiesībā ir viltota," viņš piebilda.
Arī raidorganizācija SVT, tīmekļa izdevums "European Pravda" un citi mediji ziņoja, ka Ukraina ir piemērojusi sankcijas šim kuģim, jo tas saistīts ar graudu zādzību no Krimas.
Vairums no 11 kuģa apkalpes locekļiem ir krievi, un pret vienu apkalpes locekli sākta izmeklēšana par kuģošanas kodeksa pārkāpumiem attiecībā uz kuģošanas drošību, atklāja Zviedrijas krasta apsardze.
Krievijas vēstniecība Stokholmā paziņoja, ka Zviedrijas krasta apsardze ir informējusi to, ka desmit no apkalpes locekļiem ir Krievijas pilsoņi.
Zviedrijas Transporta aģentūra pārbauda kuģi un noteiks, vai tas ir derīgs kuģošanai un vai tam atļauts turpināt ceļu.
Tiek uzskatīts, ka "ēnu flotē" ir vairāk nekā 400 kuģu, ar ko Krievija eksportē produktus, kuru tirdzniecību aizliedz starptautiskās sankcijas, kas noteiktas, reaģējot uz Maskavas iebrukumu Ukrainā. "Ēnu flote" izmanto novecojušus tankkuģus ar necaurskatāmu īpašnieku struktūru, un tiem parasti nav apdrošināšanas.
Stenlings norādīja, ka šādi kuģi ir problēma un apdraud kuģošanas drošību. "Mēs varam pat nezināt, kāda apkalpe ir uz kuģa, kādas ir tās prasmes, kādi sertifikāti, un bieži vien viņiem nav apdrošināšanas," viņš piebilda.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha pateicās Zviedrijai par kuģa aizturēšanu. "Kolektīvā rīcība pret šādiem kuģiem kļūst aizvien aktīvāka. Tas ir apsveicams pavērsiens," platformā "X" rakstīja Sibiha.
"Sankcijas darbojas, ja tās tiek stingri piemērotas. Mums kopīgiem spēkiem ir jāaptur Krievijas "ēnu flotes" darbība, lai aizsargātu Eiropas drošību un vidi," uzsvēra Sibiha.